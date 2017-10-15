Как проходят выборы президента Кыргызстана

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00. На главную должность претендуют 11 человек, но основная борьба развернулась между Омурбеком Бабановым, Сооронбаем Жээнбековым и Темиром Сариевым. Можно проголосовать и против всех.

ИА «24.kg» следит за ходом голосования. Информация обновляется.

Алмазбек Атамбаев приехал на участок для голосования

Президент Кыргызстана рассказал о возможных беспорядках и подчеркнул, что места в тюрьмах хватит всем.

Еще раз повторю — сажаем и будем сажать. Я как и обещал — некоторых мы не будем пока... чтобы какие-то сомнения не сеять. Но до 1 декабря мне хватит времени. Чтобы не портили людям праздник. А выборы должны быть праздником. Алмазбек Атамбаев

Граждане Кыргызстана начали голосовать за границей

На 10.00 по бишкекскому времени открылись участковые избирательные комиссии в России (в городах Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге), Японии, Корее, КНР (Пекин, Гуанчжоу), Малайзии, Индии, Пакистане, Казахстане (Астана, Алматы), Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане.

Вторым из кандидатов проголосовал Темир Сариев

Кандидат в президенты Темир Сариев проголосовал на избирательном участке № 1046. «Что касается итогов выборов, то биометрия исключает возможность массовых вбросов, «карусели», но два момента меня все же беспокоят – административный ресурс и подкуп избирателей», - отметил Темир Сариев.

Он также рассказал, чем займется в первые 100 дней президенства.

На участке № 1216 в Бишкеке высокая активность избирателей

На УИК сегодня должны проголосовать 1 тысяча 570 человек. На 9.30 проголосовали 114 человек. На этом же участке голосовал Омурбек Бабанов. Пожилым и молодым гражданам вручают благодарственные письма от имени председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

Село Военно-Антоновка к началу голосования осталось без электричества

В 3.45 15 октября южные части совхоза Фрунзе и села Военно-Антоновка остались без электроснабжения. Неизвестный водитель на автомашине Nissan Cefiro врезался в опору линии электропередачи 10 кВ от подстанции «Военно-Антоновка». В 9.35 последствия ЧП были устранены

ЦИК пытается запретить фото- и видеосъемку на избирательных участках

Ранее ЦИК сообщал, что в день голосования общественные наблюдатели имеют право свободно вести фото- и видеосъемку, не нарушая тайны голосования. Из собственных источников нам стало известно, что накануне в ЦИК создали письмо, в котором говорится о том, что «установка кабельного видеонаблюдения на участковых избирательных комиссиях не разрешается в связи с созданием препятствий в работе избирательных комиссий в день голосования».

Первым из кандидатов в президенты проголосовал Омурбек Бабанов

«Сегодня прекрасный день. Я очень счастливый человек: живу в стране, где у каждого есть право выбора. Я всегда хотел изменить страну, привнести что-то новое. Моя кандидатура рассматривается народом на должность президента страны. Я с большой надеждой жду от народа, что он сделает правильный выбор», — сказал Омурбек Бабанов.

В Бишкеке организовали горячую линию для сообщений о нарушениях

Звонить можно по номерам:

- Аппарат мэрии Бишкека — 61-01-70; 97-91-95 (доб. номер 4444);

- Ленинский район — 65-38-92,65-68-78;

- Октябрьский район — 57-66-50, 57-89-00;

- Первомайский район — 32-50-93, 32-50-92;

- Свердловский район — 36-01-20.

О нарушениях в ходе выборов можно сообщать и в ИА «24.kg» по телефонам 0312660188, 0555101231, 0700735672, 0770366638, 0708110418, 0555312024 (WhatsApp) или на почту info@24.kg.

Процесс голосования будут фиксировать на фото и видео

Наблюдатели устанавливают камеры на избирательных участках в Бишкеке. «По закону не запрещено вести фото- и видеосъемку, если наблюдатели не вмешиваются в работу комиссии и не раскрывают тайну голосования», — отметил председатель столичной ТИК Кайрат Маматов.

Отдать свой голос смогут не все

Для голосования организовано 2 тысячи 375 избирательных участков. Они открылись в 8.00. По последним данным ГРС, в Кыргызстане будут голосовать 3 миллиона 25 тысяч 770 человек.

Однако пользователи соцсетей сообщают, что их не внесли в список голосующих.