Как проходят выборы президента Кыргызстана

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00. На главную должность претендуют 11 человек, но основная борьба развернулась между Омурбеком Бабановым, Сооронбаем Жээнбековым и Темиром Сариевым. Можно проголосовать и против всех.
ИА «24.kg» следит за ходом голосования. Информация обновляется.
Алмазбек Атамбаев приехал на участок для голосования
Президент Кыргызстана рассказал о возможных беспорядках и подчеркнул, что места в тюрьмах хватит всем.
Еще раз повторю — сажаем и будем сажать. Я как и обещал — некоторых мы не будем пока... чтобы какие-то сомнения не сеять. Но до 1 декабря мне хватит времени. Чтобы не портили людям праздник. А выборы должны быть праздником.Алмазбек Атамбаев
Граждане Кыргызстана начали голосовать за границейНа 10.00 по бишкекскому времени открылись участковые избирательные комиссии в России (в городах Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге), Японии, Корее, КНР (Пекин, Гуанчжоу), Малайзии, Индии, Пакистане, Казахстане (Астана, Алматы), Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане.
Вторым из кандидатов проголосовал Темир Сариев
Он также рассказал, чем займется в первые 100 дней президенства.
На участке № 1216 в Бишкеке высокая активность избирателей
На УИК сегодня должны проголосовать 1 тысяча 570 человек. На 9.30 проголосовали 114 человек. На этом же участке голосовал Омурбек Бабанов. Пожилым и молодым гражданам вручают благодарственные письма от имени председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой.
Село Военно-Антоновка к началу голосования осталось без электричества
В 3.45 15 октября южные части совхоза Фрунзе и села Военно-Антоновка остались без электроснабжения. Неизвестный водитель на автомашине Nissan Cefiro врезался в опору линии электропередачи 10 кВ от подстанции «Военно-Антоновка». В 9.35 последствия ЧП были устранены
ЦИК пытается запретить фото- и видеосъемку на избирательных участках
Ранее ЦИК сообщал, что в день голосования общественные наблюдатели имеют право свободно вести фото- и видеосъемку, не нарушая тайны голосования. Из собственных источников нам стало известно, что накануне в ЦИК создали письмо, в котором говорится о том, что «установка кабельного видеонаблюдения на участковых избирательных комиссиях не разрешается в связи с созданием препятствий в работе избирательных комиссий в день голосования».
Первым из кандидатов в президенты проголосовал Омурбек Бабанов
«Сегодня прекрасный день. Я очень счастливый человек: живу в стране, где у каждого есть право выбора. Я всегда хотел изменить страну, привнести что-то новое. Моя кандидатура рассматривается народом на должность президента страны. Я с большой надеждой жду от народа, что он сделает правильный выбор», — сказал Омурбек Бабанов.
В Бишкеке организовали горячую линию для сообщений о нарушенияхЗвонить можно по номерам:
- Аппарат мэрии Бишкека — 61-01-70; 97-91-95 (доб. номер 4444);
- Ленинский район — 65-38-92,65-68-78;
- Октябрьский район — 57-66-50, 57-89-00;
- Первомайский район — 32-50-93, 32-50-92;
- Свердловский район — 36-01-20.
О нарушениях в ходе выборов можно сообщать и в ИА «24.kg» по телефонам 0312660188, 0555101231, 0700735672, 0770366638, 0708110418, 0555312024 (WhatsApp) или на почту info@24.kg.
Процесс голосования будут фиксировать на фото и видео
Наблюдатели устанавливают камеры на избирательных участках в Бишкеке. «По закону не запрещено вести фото- и видеосъемку, если наблюдатели не вмешиваются в работу комиссии и не раскрывают тайну голосования», — отметил председатель столичной ТИК Кайрат Маматов.
Отдать свой голос смогут не все
Для голосования организовано 2 тысячи 375 избирательных участков. Они открылись в 8.00. По последним данным ГРС, в Кыргызстане будут голосовать 3 миллиона 25 тысяч 770 человек.
Однако пользователи соцсетей сообщают, что их не внесли в список голосующих.