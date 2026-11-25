Национальный оператор сотовой связи MEGA продолжает развивать телекоммуникационную инфраструктуру и повышать качество мобильной связи по всей стране. Новая базовая станция стандарта 4G введена в эксплуатацию в селе Кек-Суу Ошской области.

Кроме того, компания провела работы по улучшению качества и расширению покрытия сети 4G в городах Бишкеке, Оше, Узгене, Чолпон-Ате, Манасе и Таласе, а также в десятках населенных пунктов семи областей Кыргызстана.

Работы по модернизации и развитию сети охватили следующие населенные пункты:

Баткенская область: Жанырык, Табылгы, Жаныжер, Минчынар, Джаны-Джер, Кара-Жантак, Кара-Булак, Ак-Сай, Кайрагач, Коммунизм (Ак-Арык), Ак-Суу, Джениш, Суу-Башы, Апкан, Боз-Адыр, Кара-Токой, Арпа-Сай, Кара-Добо, Маяк, Пылдырак.

Джалал-Абадская область: Джаны-Акман, Бирдик, Тюрк-Абад, Терс.

Иссык-Кульская область: Коджояр, Отрадное, Шапак.

Ошская область: Гулбаар-Толойкон, Жийде, Зарбалик, Мырза-Арык, 15 Жаш, Ак-Терек (Саламаликский аильный/округ), Ара-Кель, Саламалик, Эрдик, Кара-Таш (Кара-Ташский аильный/округ), Курбан-Кара (Савайский аильный/округ), Гузар, Старая Покровка, Шамал-Терек, Правда, Алга, Жар-Баши, Большевик, Кызыл-Ой, Первое Мая, Кабылан-Кол, Кунгей, Курулуш, Кара-Таш (Кыргыз-Атинский аильный/округ), Кара-Дебе, Шерали, Ана-Кызыл, Кыймыл, Кыш-Абад, Кунгой-Хасана, Жаны-Араван, Мангит, Телейкен (Мангытский аильный/округ), Нура.

Таласская область: Таш-Кудук, Кызыл-Сай, Арашан, Жаныбек Баатыр

Чуйская область: Новое, Кызыл-Туу, Сокулук (имени Крупской айыльный/округ), Сокулук (Сокулукский айыльный/округ), Достук, Беловодское.

Развитие сети направлено на повышение доступности высокоскоростного мобильного интернета, улучшение качества связи и создание более комфортных условий для цифрового общения, работы и получения онлайн-услуг.

MEGA продолжает последовательно инвестировать в развитие инфраструктуры, чтобы современные телекоммуникационные услуги были доступны жителям как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов Кыргызстана.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.