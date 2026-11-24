В конце прошлой недели в квартале в центре города, ограниченном проспектом Чуй, улицами Киевской и Тыныстанова и бульваром Эркиндик опечатали помещения: закусочные, магазины и другие объекты. По данным Государственного агентства по управлению госимуществом, балансодержателем зданий в районе числится государственное предприятие «Манас Инвест».

В уведомлении говорится, что администрация госпредприятия требует освободить занимаемые помещения до 20 ноября включительно в связи с поручением вышестоящего госоргана. О каком ведомстве речь — не уточняется.

«Просим вывезти принадлежащее вам имущество, произвести окончательные расчеты и передать помещения по акту приема-передачи», — говорится в документе.

Слухи о сносе исторического квадрата витают в бишкекском обществе с марта. Тогда столичная мэрия инициировала передачу государству двух участков в квартале, в том числе территорию под Домом художника. Кажется, слухи все ближе и ближе становятся истиной.

Тем более, арендаторы опечатанных помещений говорят, что выселение для них стало неожиданностью, учитывая вложения достаточно крупных сумм в раскрутку и развитие своего дела.

В комментарии 24.kg Государственное агенство по управлению госимуществом не раскрыло подробностей ситуации, лишь отметив, что ГП «Манас Инвест» и предприниматели ведут переговоры. Итоги пообещали сообщить позже.

Бишкекчан ждет еще один инвестиционный проект?

В конце марта на тот момент вице-мэр Азамат Кадыров на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре, говоря о передаче участка под Домом художника, обмолвился о существовании некоего инвестиционного проекта.

«Как таковой вопрос лишения художников их объекта не стоит. Стоит вопрос передачи земли в госсобственность. В том районе есть проект инвестиционного характера, где выставляется ряд требований, в том числе вопрос сохранения исторического объекта», — сказал Кадыров.

С тех пор детали проекта нигде не упоминали.

На вопрос о том, какая судьба ждет это место, в ГАУГИ ответили 24.kg, что не знают.

Однако, как рассказал юрист Евгений Савченко, представляющий интересы Союза художников в суде, на прошлой неделе квадрат проверял геодезист компании ROX Group.

«Он представился, что из компании Rox Group. Он замерял весь квартал. На вопрос, что здесь будет, точно не ответил. Однако озвучил, что возможно построят какой-нибудь комплекс», — сообщил Савченко.

ROX Group — вьетнамская компания, которая реализует несколько крупных проектов в Кыргызстане. На местном рынке она появилась относительно недавно.

Например, В 2025-м году организация начала строить комплекс Royal Central Park на месте ипподрома «Ак-Кула». В церемонии закладки капсулы участвовал президент Садыр Жапаров. Компания возводит 23 тысячи квартир, торговый центр площадью 45 тысяч квадратных метров, 55-этажный центр с коммерческими и офисными помещениями, школы, больницы, гостиницы, озеро и другие социальные объекты.

В январе этого года ROX Group закончила реконструкцию исторического здания «Ай-Пери» в центре столицы. Почетным гостем открытия обновленного объекта был глава кабмина Адылбек Касымалиев.

А 31 августа президент Кыргызстана вручил орден «Достук» («Дружба») председателю Консультативного совета фирмы Чан Ань Туану — за вклад в развитие инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

24.kg обратилось в компанию с просьбой прокомментировать информацию о застройке исторического квадрата.

В ответ в ROX Group отметили, что никакие данные по этому вопросу предоставить не могут.

«Мы не владеем никакой информацией и не имеем права про это что-либо говорить. Мы не можем вам ничего сказать, не можем подтвердить или опровергнуть. У нас нет на это прав», — озвучили в организации.

Судьба Дома художника

На фоне этого непонятной остается судьба исторического Дома художника. После неудавшейся мартовской попытки мэрия Бишкека месяц назад объявила матч-реванш по передаче участка в госсобственность. Муниципалитет подготовил проект постановления и вынес его на одобрение Бишкекского городского кенеша.

Пока депутаты БГК его не рассмотрели.

Тем временем «Союз художников» продолжает борьбу за сохранение Дома художника.

Как сообщил адвокат Евгений Савченко, 13 января следующего года Верховный суд начнет рассматривать кассационную жалобу мастеров кисти на решение Бишкекского горсуда.

Напомним, еще в марте суд Бишкека по иску Союза художников наложил запрет на любые действия мэрии, «связанные с передачей права собственности и/или права пользования на земельный участок».

Читайте по теме Снести нельзя оставить? Как власти объясняют передачу земли под Домом художника

Однако спустя полмесяца столичные власти оспорили это решение, обратившись с заявлением о снятии ограничений в суд. В конце апреля Административный суд отменил наложенный запрет и вынес решение об отказе в иске Союзу художников, сославшись на то, что постановление мэрии не нарушает права объединения. В июле горсуд оставил это решение без изменений.

Дом художника — памятник архитектуры республиканского значения. Здание построили в 50-х годах прошлого столетия. С момента его открытия в доме работали именитые художники. Среди них Гапар Айтиев, Семен Чуйков, Теодор Герцен, Суйменкул Чокморов и другие.

В конце прошлого месяца Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий снос приватизацию и передачу в частную собственность объектов архитектурного историко-культурного наследия.

Примечательно, что в квадрате, которые, по всей видимости, готовят к застройке, расположены остатки и другого исторического здания — типографии «Эркин-Тоо». Ее в 2015 году вывели из реестра памятников истории и культуры.

Однако в 2021 году ГКНБ заявил, что сделали это незаконно. По данным госкомитета, акционеры «Эркин-Тоо» вместе с сотрудниками Минкультуры и представителями стройфирмы пошли на этот хитрый шаг, чтобы передать землю для возведения многоэтажки.

«Ведутся следственные мероприятия по возврату здания ОАО «Эркин-Тоо» в государственный список памятников истории и культуры», — сообщали 5 лет назад в спецслужбе.

С тех пор объекту так и не вернули особый статус, и сейчас он снова рискует стать руинами, на которых возведут какой-нибудь комплекс.