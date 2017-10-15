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Власть

Атамбаев о беспорядках: Места в тюрьмах всем хватит

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня журналистам о возможных беспорядках.

«Сажали и будем сажать. Конечно, может, тот, кто призывает выйти после голосования, не ведает, что творит. Всякое может быть. Я не хочу заранее никого винить. Но на легкие деньги слетаются волчьи товарищи. Вчера в Бишкеке задержана группа людей, в том числе бывший работник спецслужб одной из стран. А бывших работников не бывает. Еще раз повторю — сажаем и будем сажать. Я как и обещал — некоторых мы не будем трогать пока... чтобы какие-то сомнения не сеять. Но до 1 декабря мне хватит времени. Чтобы не портили людям праздник. А выборы должны быть праздником», — сказал президент.

Никто не знает, кто победит, в один или два тура. Это говорит о том, что выборы чистые.

Алмазбек Атамбаев

«Если кто-то намерен организовать беспорядки, пусть. Я хотел бы их всех зачистить, забрать. Места в тюрьмах всем хватит. Некоторые шуганулись, попрятались. Ничего не надо бояться: спокойно идите на выборы, голосуйте. Все будет хорошо, мы выбрали свою дорогу. Мы второй раз проводим честные выборы», — подчеркнул глава государства.

Сегодня, 15 октября, в Кыргызстане проходят выборы нового президента страны.
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