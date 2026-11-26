Депутаты во втором чтении одобрили поправки в законодательство в сфере игорной и лотерейной деятельности. Согласно нему, предлагается полностью запретить бинарные опционы, а также ввести отдельную уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение лотерей, в том числе через интернет.

Как отмечали в Минэкономике ранее, в последние годы участились случаи проведения незаконных онлайн-лотерей и бинарных опционов через социальные сети, мессенджеры и различные сайты.

Организаторы подобных схем привлекают граждан обещаниями выиграть дорогие автомобили, крупные денежные суммы и другие ценные призы. При этом многие розыгрыши не соответствуют требованиям законодательства, а участники рискуют потерять внесенные деньги.

Бинарные опционы в документе определяются как форма азартной игры, при которой участники делают ставки на рост или падение стоимости валют, акций и других активов. По мнению разработчиков, такие схемы часто рекламируются как простой способ быстро заработать, хотя на практике сопряжены с высокими финансовыми рисками.

Законопроект предусматривает поправки в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях, а также законы «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» и «О лотереях».

В частности, предлагается:

полностью запретить организацию и проведение бинарных опционов на территории Кыргызстана;

запретить их рекламу и продвижение, прием денежных средств и виртуальных активов, а также посредническую деятельность;

установить отдельную уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение лотерей без соответствующего разрешения;

уточнить уголовную ответственность за незаконную игорную деятельность, включая бинарные опционы;

обязать интернет-провайдеров ограничивать доступ к запрещенным ресурсам по решению суда;

предусмотреть блокировку операций, связанных с бинарными опционами, со стороны банков, платежных организаций и поставщиков услуг виртуальных активов.

Также предлагается уточнить правила согласования профессиональных лотерей и запретить проведение государственных и стимулирующих лотерей без необходимых разрешительных документов.

Согласно справке-обоснованию, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком за 2022–2025 годы провела работу по выявлению незаконной лотерейной деятельности.

За этот период в МВД направили 16 материалов, в ГКНБ — восемь, в Генеральную прокуратуру — пять. Кроме того, организаторам незаконных лотерей направили 25 уведомлений.

Разработчики законопроекта считают, что нелегальные лотереи и бинарные опционы могут использоваться не только для обмана граждан, но и для отмывания преступных доходов. Организаторы собирают деньги с большого числа участников вне государственного контроля, без идентификации пользователей и прозрачной отчетности.

Полученная выручка может маскироваться под призовые выплаты, что создает условия для легализации средств, полученных преступным путем.

Отдельно законопроект предусматривает введение статьи 219² Уголовного кодекса, которая должна установить уголовно-правовой запрет на незаконную лотерейную деятельность и создать механизм взыскания незаконно полученной выручки в доход государства.

В целом инициатива направлена на усиление государственного контроля за игорным и лотерейным рынком, защиту граждан от мошеннических схем и снижение рисков отмывания преступных доходов.