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Власть

Атамбаев не занимался в регионах агитацией, а говорил людям спасибо

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не занимался в регионах агитацией, а говорил людям спасибо. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Я ездил по областям, чтобы просто сказать спасибо за поддержку. Это мои последние встречи с активами в качестве президента, это мое право», — сказал он.

В отличие от Обамы, который активно агитировал за Клинтон, разве я такое допускал? Соцопросы соцопросами, а народ Кыргызстана верит своему президенту.

Алмазбек Атамбаев

«И, конечно, я просил прощения, что некоторые вопросы не успел решить. Хотел повысить пенсии в несколько раз, хотел решить вопрос по трансформации земель. Но в последний законопроект некоторые депутаты засунули свои земли — вокруг Бишкека и Оша. Даже на этом хотели нажиться. Еще раз прошу прощения и благодарю за оказанную поддержку. Многие меры я бы не смог предпринять, если бы не было поддержки», — добавил президент.
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