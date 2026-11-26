КР рассматривает возможность открытия новых международных авиарейсов в Европу, на Ближний Восток и в Азию. Среди перспективных направлений — Милан, Франкфурт, Берлин, Париж, Будапешт, Прага, Лондон, Брюссель, Токио и Сингапур. Об этом стало известно по итогам встречи председателя правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбека Самидинова с директором Государственного агентства по развитию туризма Эдуардом Кубатовым.

Стороны обсудили перспективы расширения международной маршрутной сети и запуска новых авиасообщений, которые могут способствовать увеличению туристического потока и укреплению связей КР с зарубежными странами.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по открытию новых авиамаршрутов, расширению географии полетов и продвижению туристического потенциала Кыргызстана на международном уровне.

В ведомствах рассчитывают, что взаимодействие позволит развивать авиационную и туристическую отрасли республики, а также повысить ее привлекательность для иностранных путешественников.