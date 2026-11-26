Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора в течение 10 месяцев текущего года проведен ряд мероприятий, направленных на очистку водных объектов страны и охрану водных биоресурсов.

За указанный период из водоемов республики было собрано и извлечено в общей сложности более 181 тысячи метров синтетических рыболовных сетей и 3 тысячи 913 килограммов мусора.

В том числе из водных объектов Иссык-Кульской области извлечено 116 тысяч 200 метров синтетических сетей и 2 тысячи 627 килограммов мусора.

Собранные сети и отходы доставляются на мусоросжигательный завод в Бишкеке и утилизируются.

Следует отметить, что старые синтетические сети, оставленные в водоемах, представляют серьезную угрозу для рыб и других водных обитателей. Попадая в такие сети, водные животные не могут самостоятельно выбраться из них и подвергаются риску гибели.

Кроме того, подобные сети оказывают негативное воздействие на естественный баланс водных экосистем.