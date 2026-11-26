С 27 по 29 ноября 2026 года MegaPay проводит специальную акцию Black Friday, объединив выгодные предложения для пользователей приложения. В течение трех дней клиентов ждут удвоенный кешбэк за оплату отдельных услуг, скидки на NFC-аксессуары, специальные цены на мероприятия и розыгрыш авиабилетов в Турцию.

Одним из главных предложений станет удвоенный кешбэк при оплате выбранных услуг в разделе «Бонусы» MegaPay.

Предложение не распространяется на оплату ОСАГО.

Также в рамках Black Friday пользователи смогут приобрести NFC-аксессуары со скидкой 70 процентов в отдельных центрах продаж и обслуживания MEGA в Бишкеке:

NFC-браслет — за 1 тысячу 50 сомов вместо 3 тысяч 500 сомов;

NFC-кольцо — за 1 тысячу 425 сомов вместо 4 тысяч 750 сомов.

Специальные цены действуют в следующих точках продаж:

улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1 этаж, бутик № 20;

улица Киевская, 148, ТРЦ «Бишкек Парк», 0 этаж;

улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ «Beta Stores-2»;

проспект Чуй, 155, ЦУМ «Айчурек»;

проспект Ч. Айтматова, 3, ТРЦ «Asia Mall».

Еще одним предложением станет скидка 10 процентов на популярные мероприятия в разделе MegaTicket. Она распространяется на события из категории «Популярные», за исключением концерта Скриптонита.

Кроме того, в честь Black Friday и сервиса MegaTrip MegaPay проведет розыгрыш двух авиабилетов в Турцию туда и обратно. Чтобы принять участие, необходимо следить за условиями розыгрыша в Instagram-аккаунте @megapaykg. Победители будут объявлены 30 ноября.

Black Friday с MegaPay — это возможность получить больше преимуществ от привычных платежей, приобрести полезные аксессуары по выгодной цене и воспользоваться специальными предложениями для яркого отдыха.

Лицензии НБ КР № № 3028080120, 2027080120 от 08.01.2020 и № 8003230426 от 23.04.2026.