Трагедия Амира Кунакунова вызвала широкий общественный резонанс в Кыргызстане. Жители страны задают массу вопросов, ответы на которые важны, чтобы не повторялись такие случаи.

Поиск пропавших в горах — лишь одно из направлений работы спасательных служб. Им приходится реагировать и на более масштабные чрезвычайные ситуации, когда помощь может одновременно понадобиться десяткам и даже сотням людей.

Особенно актуально это для южных регионов, более подверженных природным катаклизмам. Дополнительную нагрузку создает и приграничное расположение Баткенской области. В таких условиях важны не только оснащение спасателей, но и способность быстро перебрасывать силы в районы, где произошла чрезвычайная ситуация.

24.kg решило выяснить, чем располагают кыргызстанские спасатели для оперативного реагирования на ЧС и насколько они готовы работать в сложных условиях.

Одно из подразделений, отвечающих за проведение спасательных работ на юге страны, — Республиканский отдельный спасательный отряд МЧС. Он дислоцируется в Оше, а его структурные подразделения расположены также в Баткене и Таш-Кумыре.

Особенность отряда в том, что здесь служат как профессиональные спасатели-контрактники, так и военнослужащие срочной службы, которые проходят подготовку по спасательному делу.

Как рассказал командир отдельного спасательного отряда МЧС Мырза Эргешов, точную численность спасателей не называют, однако имеющихся сил достаточно, чтобы одновременно вести поисково-спасательные работы по семи направлениям.

Что есть в арсенале

По словам Мырзы Эргешова, сегодня у спасателей есть техника и оборудование практически для всех видов чрезвычайных ситуаций. Исключение — вертолет. Его у подразделения нет.

Во время экскурсии по базе нам показывают небольшие машины, которые сразу привлекают внимание. Они компактные и маневренные. Как объясняет командир отряда, техника такого типа есть только в их подразделении — в других спасательных службах страны ее нет.

Ее главное преимущество — способность работать там, куда не пройдет крупная техника. Например, после селя машина может заехать во двор жилого дома, убрать грязь и камни, расчистить проезд. В узких пространствах, говорит командир, одна такая машина способна заменить труд десяти человек.

Для выезда в горы и другие труднодоступные места у спасателей есть внедорожники.

На них можно быстро отправить небольшую группу, а если потребуется подкрепление, следом выезжают специальные автобусы. Они доставляют дополнительные силы и оборудование, а во время крупных чрезвычайных ситуаций могут использоваться для эвакуации людей.

«По уставу на выезд для проведения спасательных работ нам отводится 30–40 минут. Но если это, например, ДТП и место происшествия находится недалеко, можем добраться за 5–10 минут», — пояснил собеседник.

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Зимой, когда добраться до горных районов особенно сложно, ребятам помогают вахтовые автомобили. Они рассчитаны на перевозку людей и оборудования в отдаленные места. Есть также полевые кухни, чтобы готовить еду непосредственно на месте работ, водовозы и грузовые машины.

« В последнее время государство оказывает очень хорошую поддержку в вопросе обеспечения техникой. Мырза Эргешов

Иногда главная задача — добраться до человека, который оказался заблокирован под завалами или зажат в искореженном автомобиле. Для таких случаев у спасателей есть специальные инструменты: режущие и разжимные устройства, генераторы и оборудование для работы в темноте.

Еще одна важная составляющая — экипировка горных спасателей. Нам демонстрируют сразу несколько комплектов одежды и снаряжения: одни рассчитаны на определенную высоту и умеренную погоду, другие — на суровый климат и сложные высокогорные маршруты. Экипировку обновляют по мере износа, но при этом следят за современными разработками. Сейчас как раз ожидают поставку нового снаряжения.

Почему югу нужна авиация

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Наша следующая остановка у оборудования спутниковой связи. После трагедии в Ала-Арче, где поиски людей в горах вновь заставили говорить о проблемах связи, особое внимание привлек Starlink. В ошском спасательном отряде он появился еще два года назад.

И, как рассказывает Мырза Эргешов, практически сразу пригодился в работе. Уже на следующий день после получения техники спасателям пришлось искать группу из 14 человек. Люди отправились в горы Чаткальского района Джалал-Абадской области собирать корень лекарственного растения арнебия (эндик), но перестали выходить на связь.

Позже Starlink использовали и во время поисков иностранных туристов в районе пика Корумду в Чон-Алайском районе.

«Это как пополнять баланс на телефоне: каждый месяц оплачиваем услугу. Там, где нет обычной связи, можем подключиться через спутник и поддерживать связь», — объясняет командир.

Еще одно средство, которое помогает спасателям обследовать труднодоступные участки, беспилотники. У отряда есть дроны последних моделей. Их используют для разведки местности, когда отправлять людей на участок опасно или пока невозможно. Управлять беспилотниками умеют подготовленные специалисты, кроме того, этому обучают и военнослужащих срочной службы.

И все же добраться до некоторых участков горной местности на наземном транспорте невозможно. В таких случаях многое зависит от авиации. Однако собственного вертолета у спасательного отряда нет.

«Если возникает необходимость в вертолете, мы обращаемся в Бишкек. Но пока он прилетит из столицы и доберется до места происшествия, проходит время. В прошлом году, например, с помощью вертолета эвакуировали четырех белорусских альпинистов, застрявших на пике Корумду в Чон-Алайском районе», — рассказывает Мырза Эргешов.

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По его словам, учитывая горный рельеф Кыргызстана, спасательные службы должны быть готовы к разным чрезвычайным ситуациям. Командир считает, что вертолетная база нужна и на юге страны. Это позволило бы быстрее реагировать на происшествия и сокращать время прибытия помощи.

«Вертолетная служба в стране существует всего около двух лет, пока она базируется в центре. Было бы хорошо, если бы в будущем появились возможности и средства для приобретения такой техники и организации базы на юге. Например, ее можно разместить на базе аэропорта Оша. Это значительно помогло бы повысить оперативность спасательных работ», — считает он.

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Сколько получают спасатели

По словам Мырзы Эргешова, зарплата начинающего спасателя составляет не менее 60 тысяч сомов в месяц. У сотрудников с большим стажем и более высокими званиями она выше. Также предусмотрены дополнительные выплаты за работу в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудникам также выплачивают денежную компенсацию на питание. А во время спасательных операций алгоритм корректируется: отряд обеспечивает спасателей едой непосредственно на месте ЧС. В первые дни им выдают сухие пайки, а если работы продолжаются более трех дней, организуют горячее питание.

Командир также сообщил, что ожидается очередное повышение денежного довольствия военнослужащих. После повышения зарплата спасателей увеличится на сумму от 5 до 15 тысяч сомов в зависимости от должности.

Новый комплекс для временного размещения

На территории отряда недавно завершили строительство многофункционального комплекса, который одновременно служит спортивной площадкой и пунктом временного размещения людей.

Как объясняет Мырза Эргешов, при необходимости здесь могут разместить до 500 эвакуированных человек. Для них предусмотрены спальные помещения, места для приема пищи, санитарные комнаты и другие бытовые условия. Причем речь идет не просто о том, чтобы временно укрыть людей под крышей: комплекс изначально проектировали с учетом длительного пребывания эвакуированных.

В помещениях есть матрасы, отопительные приборы и все необходимое для организации спальных мест. Предусмотрены отдельные условия для мужчин и женщин. Если среди эвакуированных окажутся семьи с детьми, на территории есть детская площадка и медицинский пункт.

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Таким образом, в обычное время комплекс служит для физической подготовки личного состава, а при необходимости его можно быстро переоборудовать под пункт временного размещения.

По словам командира, раньше во время эвакуации людей приходилось размещать в школах и спортивных клубах, которые предоставляли местные органы власти. Однако такие помещения не всегда приспособлены для длительного проживания: не хватает спальных мест, бытовых условий и возможностей для организации питания.

На сколько тысяч человек рассчитан запас продуктов

В отряде также хранятся запасы продуктов и предметов первой необходимости для людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. По словам Мырза Эргешова, имеющихся продуктовых наборов хватит, чтобы обеспечить питанием 5 тысяч человек. При необходимости их могут доставить и распределить непосредственно в пострадавших районах.

В специальном складе хранятся готовые наборы. В коробках печенье, крупы, рис, растительное масло и другие продукты с длительным сроком хранения. Отдельно собраны боксы с гигиеническими средствами: мылом, зубной пастой, щетками и другими необходимыми принадлежностями.

По словам Мырзы Эргешова, одна продуктовая коробка рассчитана на одну семью и обеспечивает ее питанием на пять дней. Сроки годности всех продуктов контролируют, в зависимости от вида они составляют от полутора до трех лет.

Такие наборы уже использовали на практике. В прошлом году отряд подготовил запасы для 400 человек и распределял их во время необходимости.

Если срок годности приближается к окончанию, продукты могут передать нуждающимся через социальные программы, чтобы запасы не пропадали.

На складе хранятся мобильные дома, палатки, раскладушки, матрасы, одеяла, посуда и оборудование для обогрева. Это позволяет развернуть временный пункт размещения людей непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации.

ЧС не предупреждают о своем появлении. Поэтому, как говорит Мырза Эргешов, для спасателей готовность к выезду — это ежедневная работа. Важно, чтобы в любой момент подразделение могло приступить к выполнению задач. Однако даже полная готовность спасателей не означает, что ход поисково-спасательной операции всегда можно предугадать. На ее эффективность влияют многие факторы. Поэтому каждая чрезвычайная ситуация требует отдельного подхода, а даже хорошо подготовленным подразделениям приходится действовать в условиях неопределенности.