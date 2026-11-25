В селе Тосор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области планируют построить международный спортивный комплекс «Тосор», который будет рассчитан на подготовку спортсменов по 40 олимпийским видам спорта. Объем инвестиций в проект оценивается в 30-50 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил директор Фонда развития туризма Адилет Жанузаков.

По его словам, проект имеет государственное значение. В 2022 году решением кабмина земельный участок площадью 72 гектара в селе Тосор был передан Фонду развития туризма для реализации проекта. Комплекс планируют построить по международным, в том числе олимпийским, стандартам.

Сейчас определен потенциальный инвестор — отечественная компания, которая выразила желание вложить средства в строительство комплекса. Проект планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Стороны находятся на стадии подготовки генерального соглашения сроком на 30 лет. По истечении этого периода все построенные объекты останутся на балансе государства.

Строительство комплекса, по предварительным оценкам, займет от трех до пяти лет.

Какие условия создадут для спортсменов

По словам главы Государственного агентства по развитию туризма Эдуарда Кубатова, Тосор расположен на высоте около 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Это создает условия для подготовки спортсменов, в том числе олимпийских сборных.

Он отметил, что сочетание морского и горного воздуха, а также высота местности создают особые условия для тренировок и развития выносливости спортсменов. По его словам, на такой высоте организм адаптируется к условиям с меньшим содержанием кислорода, что способствует повышению выносливости.

Эдуард Кубатов утверждает, что тренировки в этой местности могут повысить выносливость спортсменов примерно на 20 процентов. Он также привел в пример сборные стран СНГ, России и Центральной Азии, которые ранее проводили на Иссык-Куле тренировочные сборы продолжительностью 24-25 дней, используя условия высокогорья для подготовки.

В комплексе планируют создать инфраструктуру для 40 олимпийских видов спорта. Основное внимание уделят водным дисциплинам, в том числе гребле, байдаркам и каноэ, а также плаванию. Кроме того, предусмотрены циклические виды спорта — легкая атлетика, триатлон, и единоборства.

По словам руководителя госагентства, если проект удастся реализовать, Тосор станет одним из семи комплексов в мире, располагающих подобной базой для подготовки спортсменов.

Здесь планируют принимать не только национальные сборные Кыргызстана, но и команды других стран. В частности, ожидается, что приезжать на сборы смогут спортсмены из Узбекистана, Казахстана, других стран Центральной Азии и СНГ, Турции. При создании соответствующих условий комплекс также сможет привлекать команды из Китая и стран Ближнего Востока.

Сборы для кыргызстанских спортсменов будут бесплатными

Для национальных сборных Кыргызстана, в особенности олимпийских команд, использование спортивной инфраструктуры будет бесплатным. Для других спортивных федераций планируют установить фиксированную плату — около 50 долларов. По словам Эдуарда Кубатова, в эту сумму будут входить проживание, питание и пользование спортивной инфраструктурой.

Он подчеркнул, что проект должен быть не только социальным, но и коммерчески эффективным. Для этого комплекс планируют развивать как региональный международный спортивный хаб, который будет привлекать зарубежные сборные и приносить доход инвестору, государственному партнеру и спортивному сообществу.

«Если мы не создадим условия для международного спортивного хаба, этот проект просто станет социальным. Это не нужно. Нужно его коммерциализировать, и он должен приносить пользу и инвестору, и государственному партнеру, и спортивному сообществу», — отметил он.

Экологические требования и рабочие места

При реализации проекта обещают соблюдать природоохранные требования, включая нормы водоотведения, ограничения по расстоянию от побережья и применение экологических решений. Адилет Жанузаков подчеркнул, что фонд как государственный партнер будет строго следить за соблюдением экологических норм и законодательства Кыргызстана.

Также планируется создание рабочих мест. По словам директора фонда, все сотрудники комплекса будут гражданами Кыргызстана.

Для реализации проекта намерены привлекать международные институты и консультантов, которые помогут в проектировании и строительстве спортивных сооружений такого уровня.

Проект находится на контроле руководства кабинета министров и отражен в официальных документах и планах правительства по государственно-частному партнерству.