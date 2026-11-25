Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В Чонджу (Южная Корея) кыргызстанцам рассказали о защите трудовых прав, соблюдении миграционного законодательства и противодействии мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Встречу в Центре поддержки иностранных работников провели посол КР Мелис Мамадалиев и представитель МВД КР в Республике Корея Талгат Саргашкаев. Ее организовали при содействии кыргызской диаспоральной ассоциации «Даткайым».

Участникам разъяснили порядок обращения в корейские правоохранительные органы, механизмы разрешения споров с работодателями и защиты прав иностранных граждан.

Отдельное внимание уделили ответственности за незаконный оборот наркотиков, профилактике киберпреступлений, экстремизма и терроризма. Кыргызстанцам рассказали, как защитить персональные данные и избежать интернет-мошенничества.

Мелис Мамадалиев подчеркнул, что граждане КР могут обращаться в посольство, независимо от своего миграционного статуса. По его словам, диппредставительство готово круглосуточно оказывать консульскую и правовую помощь в пределах своей компетенции.

Дипломат также призвал соотечественников соблюдать законы страны пребывания и своевременно сообщать о возникших трудностях.

В рамках визита посол встретился с директором Центра поддержки иностранных работников провинции Чолла-Пукто Кимом Ги Су. Они обсудили помощь кыргызстанским трудовым мигрантам и возможности прохождения профессиональных стажировок студентами из КР после завершения обучения в Корее.