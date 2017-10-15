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Выборы

В УИК № 1360 ведется двойной учет избирателей

В УИК №1360 член участковой комиссии ведет двойной учет избирателей. Об этом сообщила Коалиция «За демократию и гражданское общество».

Наблюдатели коалиции беспрепятственно осуществляли наблюдение на всех участках. Серьезные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зафиксировали менее чем на 1 проценте участков.

Например, в УИК №1360 член участковой комиссии ведет двойной учет избирателей, пришедших на голосование. Учет ведется по двум спискам одновременно: один список избирателей пронумерован и прошнурован согласно требованиям закона, а второй список произвольный. По данному факту составили акт.
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