В УИК № 1360 ведется двойной учет избирателей

В УИК №1360 член участковой комиссии ведет двойной учет избирателей. Об этом сообщила Коалиция «За демократию и гражданское общество».

Наблюдатели коалиции беспрепятственно осуществляли наблюдение на всех участках. Серьезные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зафиксировали менее чем на 1 проценте участков.

Например, в УИК №1360 член участковой комиссии ведет двойной учет избирателей, пришедших на голосование. Учет ведется по двум спискам одновременно: один список избирателей пронумерован и прошнурован согласно требованиям закона, а второй список произвольный. По данному факту составили акт.