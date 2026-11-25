Вечерний дайджест: основные события 25 ноября в Кыргызстане
Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги среды, 25 ноября.
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В школах ученики старших классов заставляют младшеклассников брать кредиты, кредиты принуждают брать и более слабых физически детей.
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В Кыргызстане предлагают ввести уголовную ответственность за буллинг и кибербуллинг, в том числе в отношении детей.
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В Национальном центре онкологии и гематологии в Бишкеке аппарат лучевой терапии не работает больше месяца, пациентам приходится ждать лечения.
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В Кыргызстане внесены изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях. Новые нормы регулируют использование цифровых доказательств, расследование киберпреступлений и конфискацию виртуальных активов.
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Унижения, психологическое давление, задержки зарплаты и домогательства: 37 процентов работающих жителей Кыргызстана за последний год столкнулись хотя бы с одной формой насилия или домогательств на рабочем месте. При этом почти половина пострадавших предпочитает никуда не обращаться, опасаясь, что жалобы ничего не изменят или ситуация станет еще хуже.
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Азиатский банк развития (АБР) одобрил финансирование в размере 20 миллионов долларов на строительство первой в Кыргызстане плавучей солнечной электростанции промышленного масштаба.
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В селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открыли новый следственный изолятор ГСИН № 21, рассчитанный на 1,5 тысячи человек. Его построили в рамках переноса учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы населенных пунктов.
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Депутат Дастан Бекешев предложил передвинуть время работы ряда министерств.
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На официальное международное открытие горнолыжного курорта «Ала-Тоо Резорт» ожидают около 15 тысяч туристов.
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В Балыкчи задержали инкассатора и его старшего брата по подозрению в присвоении более 7 миллионов сомов и инсценировке разбойного нападения.
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Скам-центры в Юго-Восточной Азии: как кыргызстанцев заманивают в ловушку.
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Жители Кыргызстана сегодня смогут наблюдать необычное астрономическое явление — Бобровую Луну. Так называют ноябрьское полнолуние, которое в этом году совпало с суперлунием.
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Горнолыжные трассы «Ала-Тоо Резорт» откроются для катания только 2 декабря.
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В Кыргызстане продолжается серия кадровых увольнений среди руководителей районов и городов. После критики президента Садыра Жапарова своих должностей лишились еще три акима.
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В Кыргызстане предлагают продлить государственное субсидирование импорта и реализации бензина АИ-92, дизельного топлива и автомобильного сжиженного газа до 31 марта 2027 года.
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Почему богатые туристы не едут в Кыргызстан? Интервью с Эдуардом Кубатовым.
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Журналистку Асель Шамилову вызвали на допрос после расследования о милиционере.
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