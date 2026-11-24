Более 1 миллиарда сомов потеряли жители Кыргызстана из-за интернет- и банковского мошенничества всего за восемь месяцев 2026 года. Вернуть удалось лишь около 18 процентов причиненного ущерба. На фоне роста цифровых преступлений государство усиливает защиту банковских операций, блокирует поддельные звонки и готовит единую антифрод-платформу, которая позволит банкам и правоохранительным органам оперативнее выявлять мошенников и останавливать подозрительные переводы. Об этом подробнее 24.kg рассказал вице-спикер Жогорку Кенеша Медер Алиев.

Плачевная статистика

По данным Генеральной прокуратуры и МВД, за восемь месяцев этого года в производстве находилось 1 тысяча 41 уголовное дело, связанное с мошенничеством в интернет- и банковской сферах. Из них 342 дела направили в суд. Раскрываемость таких преступлений составила 42,1 процента.

Общий ущерб, причиненный гражданам, достиг 1 миллиарда 61 миллиона 350 тысяч сомов. Благодаря следственным и оперативно-разыскным мероприятиям удалось вернуть 191,2 миллиона сомов.

Депутат отметил, что принятые по инициативе парламентариев постановления Жогорку Кенеша помогли скоординировать работу государственных органов. Вместе с тем статистика преступлений показывает, что борьба с цифровым мошенничеством требует постоянного контроля.

«Период охлаждения» и самозапрет на кредиты

Одним из результатов принятых мер стало введение так называемого периода охлаждения при оформлении онлайн-кредитов и проведении подозрительных транзакций. По словам Медера Алиева, после введения этой нормы количество жалоб граждан на мошенничество при получении онлайн-кредитов в Национальный банк заметно сократилось.

За девять месяцев 2026 года Нацбанк получил 1 тысячу 545 письменных обращений, из которых 139 касались случаев мошенничества.

Еще одним инструментом защиты стал самозапрет на получение кредитов через государственный портал «Тундук». Этой возможностью воспользовались 304,9 тысячи граждан. По состоянию на 1 ноября у 200,1 тысячи человек запрет оставался активным.

Нацбанк обязал коммерческие банки внедрять антифрод-системы и предупреждать клиентов о запрете передачи или продажи банковских карт третьим лицам.

По данным регулятора, мошенники привлекают к так называемому дропперству молодых людей младше 25 лет, в том числе школьников. Им обещают легкий заработок за передачу банковских карт или предоставление доступа к счетам, которые затем используются в преступных схемах. В связи с этим коммерческим банкам предложили ограничить операции по счетам несовершеннолетних клиентов.

Борьба с мошенническими звонками и поддельными сообщениями

Как рассказал Медер Алиев, Министерство цифрового развития совместно с мобильными операторами «Альфа Телеком», «Скай Мобайл» и «НУР Телеком» работает над техническим ограничением мошеннических звонков.

В частности, внедрены технологии Anti-spoofing, которые помогают блокировать подмену телефонных номеров и массовые атаки из-за рубежа. При продаже SIM-карт введена стопроцентная идентификация абонентов, а их первоначальная активация за пределами страны запрещена.

Кроме того, система SMS-Firewall фильтрует спам-сообщения и автоматически блокирует подозрительные шаблоны, в которых мошенники выдают себя за представителей банков.

Дополнительные меры приняты и в сфере финансового контроля. Постановлением кабинета министров от 29 сентября 2026 года № 655 введены обязательная идентификация и верификация клиентов при пополнении электронных кошельков, банковских карт и счетов наличными через платежные терминалы.

Также утверждена Государственная стратегия противодействия легализации преступных доходов на 2026–2030 годы.

Готовится единая антифрод-платформа

Сейчас на базе Национального банка действует межведомственная рабочая группа. Одним из ключевых направлений ее работы стала разработка централизованной антифрод-платформы, которая позволит быстрее реагировать на сообщения о мошенничестве.

Для этого государственное учреждение «УКУК» при Генеральной прокуратуре разрабатывает специальный модуль в автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений».

Предполагается, что заявления граждан, поступающие в МВД, будут автоматически дублироваться в Нацбанк. Оттуда информация оперативно направится коммерческим банкам, чтобы они могли временно приостанавливать подозрительные операции.

Техническое задание платформы в настоящее время проходит согласование. Для полноценного запуска системы и оперативного обмена сведениями, содержащими банковскую тайну, НБ КР готовит законопроект о внесении изменений в Закон «О банках и банковской деятельности».

Международное сотрудничество и профилактика

Кыргызстан также расширяет сотрудничество с международными организациями и другими государствами. При поддержке ОБСЕ на трехсторонней основе на три года получен доступ к аналитической программе компании Elliptic. Она позволяет отслеживать криптоактивы и использовать блокчейн-аналитику при расследовании преступлений.

Кроме того, 22 сентября в Нью-Йорке от имени КР подписана Конвенция ООН против киберпреступности. Ожидается, что это создаст дополнительные возможности для оперативного обмена электронными доказательствами с зарубежными странами.

Параллельно государственные органы совместно с Духовным управлением мусульман Кыргызстана проводят разъяснительную работу среди населения. Уже организовано более 130 лекций, а информационные видеоролики распространяются через ресурсы finsabat.kg и Cybertor.kg.

Таким образом, по словам Медера Алиева, принятые парламентом постановления выполняются по нескольким направлениям — от технической защиты банковских операций и ограничения мошеннических звонков до международного сотрудничества и повышения финансовой грамотности. Следующим этапом должно стать создание единой системы, которая позволит государственным органам и банкам быстрее обмениваться информацией и блокировать подозрительные операции.