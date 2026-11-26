Сегодня Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты зеленых насаждений в населенных пунктах. Документ предусматривает обязательную высадку не менее пяти саженцев за каждое срубленное дерево, создание электронного реестра деревьев и запрет на сокращение площади парков и скверов.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере защиты зеленых насаждений» инициировал ряд депутатов.

Согласно предлагаемым поправкам, вырубка деревьев будет допускаться только при наличии заключения экологической экспертизы и при условии компенсационного озеленения. При строительстве и реконструкции объектов за каждое срубленное дерево необходимо будет высадить не менее пяти саженцев. При этом за их приживаемостью должны будут следить в течение трех лет.

Кроме того, законопроект запрещает сокращать площадь парков, скверов, бульваров и других зеленых территорий при внесении изменений в генеральные планы городов и уплотнении застройки.

Для учета зеленых насаждений предлагается создать открытый электронный реестр.

Каждому дереву присвоят уникальный идентификационный номер, в базе будут указаны его координаты и состояние. Инвентаризацию деревьев органы местного самоуправления должны будут проводить не реже одного раза в два года.

Отдельный блок поправок касается обеспеченности жителей зелеными зонами. Депутаты предлагают установить норматив не менее 14 квадратных метров зеленых насаждений общего пользования на одного человека. При этом расстояние от жилых домов до парков, скверов, бульваров и других зеленых зон не должно превышать 500 метров.

Также предлагается ужесточить ответственность за повреждение и уничтожение деревьев при строительстве. Для физических лиц штраф составит 70 расчетных показателей (7 тысяч сомов), для юридических — 130 расчетных показателей (13 тысяч сомов).

Помимо этого, законопроект предусматривает защиту арыков и другой ирригационной инфраструктуры. Строительство зданий и сооружений без восстановления существующей или создания новой системы полива зеленых насаждений предлагается запретить.

Законопроект одобрен в первом чтении. Для вступления поправок в силу документу предстоит пройти дальнейшие парламентские процедуры.