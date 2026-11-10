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24.kg

Свой график, свой маршрут: как выглядят будни курьера?

17:30, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Нурсултану Чыныбек уулу 24 года. Он возит заказы еды по Бишкеку на «Яндекс Байке» и считает, что курьерство подходит ему идеально. Он рассказал о том, как попал в эту сферу, почему байк буквально создан для курьера и что ему дала доставка еды, помимо заработка.

Каждый день Нурсултана начинается примерно одинаково. Он просыпается в 9.00, пьет кофе, завтракает и первым делом чистит сумку и байк.

«Мне нравится, когда он красивый», — говорит молодой человек о своем электробайке.

К 11.00 он выезжает на слот и до 20.00 колесит по Бишкеку, принимая заказы. Нурсултану 24 года, он доставляет покупки в сервисе «Еда в Яндекс Go» и называет курьерство «очень свободной деятельностью».

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В доставку Нурсултан пришел по реферальной ссылке друга. Но решающим стало не это, а электробайки, на которых колесят по городу другие курьеры. До этого у молодого человека уже был опыт доставки заказов, но на обычном велосипеде. Те времена он вспоминает без ностальгии: зимой было холодно, а ездить на нем в плохую погоду скользко и в разы медленнее, чем на электробайке. Байк же с всесезонной резиной и скоростью до 25 километров в час, по словам Нурсултана, повышает эффективность работы и можно выполнить больше заказов.

«Он эргономичный и прямо создан для курьера. Мне кажется, это самое лучшее решение, чтобы начать заниматься доставками», — говорит он.

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Батареи электробайка хватает примерно на пять часов спокойной езды. Дальше есть выбор. Можно арендовать вторую батарею за 700 сомов в неделю и менять ее дома во время паузы, а можно заехать в велоцентр, где за 50 сомов выдадут полностью заряженную. Нурсултан пользуется первым вариантом. Девятичасовой слот предусматривает 50 минут перерыва, и он тратит их на то, чтобы доехать до дома, поесть, сменить батарею и вернуться на маршрут.

За восьмичасовой слот, по подсчетам молодого человека, выходит около 20 заказов. Поэтому он легко выполняет 90 заказов в неделю, которые нужны для выгодных условий аренды — 100 сомов вместо 4 тысяч. С такой акцией, говорит Нурсултан, можно спокойно кататься и не переживать за личный бюджет.

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Доставка заказов еды для него стала в некотором смысле поворотным моментом. Нурсултан признается, что он интроверт и раньше коммуникация с незнакомыми людьми вызывала сложности. Теперь общение и с сотрудниками кафе, которые уже узнают его, и с другими курьерами, и с клиентами дается легко.

«Достаточно быстро находится общий язык. Я уже в принципе понимаю, какие клиенты бывают. Иногда бывают очень позитивные, и от этого мне самому становится радостно. Иногда попадаются, конечно, интровертные люди. Но я тоже интроверт и понимаю, как с ними общаться. С ними тоже нахожу общий язык», — рассказывает молодой человек.

Но главное, что он ценит, — это свобода. Байк можно в любой момент сдать, взять своего рода отпуск и вернуться позже. Нурсултан использует такую возможность, чтобы заниматься собственными проектами.

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