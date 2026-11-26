В Кыргызстане коммерческие банки выдают ипотечные кредиты под 16-20 процентов годовых, что делает покупку жилья недоступной для многих граждан. Депутат Жогорку Кенеша Болотбек Борбиев поднял вопрос снижения ипотечных ставок сегодня на заседании парламента.

Он напомнил, что еще в июне предлагал разработать меры для удешевления ипотечных кредитов, чтобы больше кыргызстанцев могли приобрести собственное жилье.

По словам нардепа, Государственная ипотечная компания предлагает кредиты под 4, 6 и 8 процентов годовых, однако в очереди на получение жилья стоят десятки тысяч граждан. При этом даже государственные банки выдают ипотеку под 16 процентов годовых.

Болотбек Борбиев поинтересовался у представителей Национального банка, какие меры были разработаны для снижения процентных ставок по ипотеке в коммерческих банках.

Заместитель председателя Нацбанка Мелс Аттокуров пояснил, что высокая стоимость ипотечных кредитов связана прежде всего с затратами банков на привлечение денежных средств.

По его словам, коммерческие банки привлекают депозиты населения под 13-15 процентов годовых, а выдают ипотечные кредиты под 16-20 процентов. В процентную ставку также закладываются операционные расходы финансовых учреждений, в том числе заработная плата сотрудников.

Государственные банки также привлекают средства населения под 12-14 процентов годовых, что влияет на стоимость выдаваемых ими кредитов.

При этом представитель НБ КР отметил, что в последние годы на фоне усиления конкуренции в банковском секторе стоимость кредитов постепенно снижается.

В завершение парламентарий попросил его повторно рассмотреть предложение о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам и предоставить Жогорку Кенешу письменный ответ.