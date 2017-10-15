В соцсетях распространяют видео о якобы подкупе избирателей одним из кандидатов

В соцсетях распространяют видео о якобы подкупе избирателей штабом кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Ролик появился на Youtube.

Пользователь Алмаз Карагулов пишет, что активная молодежь Кыргызстана провела собственное расследование. Якобы представители штаба Омурбека Бабанова, расположенного на проспекте Чуй, 4, подкупают избирателей.

На видео видно, что сотрудники штаба объясняют избирателю, что он должен сделать для голосования на определенном участке. Человека отправляют голосовать на участок № 1362 в школе № 89 Бишкека. Ему предлагают не только самому проголосовать по форме 2, но и привести желающих. При этом он должен составить список тех, кто проголосует за Омурбека Бабанова на этом участке. За каждого человека в списке он получит по 100 сомов аванса.

Суммы дальнейшей оплаты человек, которого на видео представляют как Сыргака, объясняет достаточно точно. «Без проблем, сколько человек приведешь, столько денег и получишь», — говорит мужчина на видео.