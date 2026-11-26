Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В Москве задержали трансвеститов, среди которых были кыргызстанцы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что вечеринку транс-мигрантов накрыли полицейские в клубе «Систерс». Из помещения вывели 12 проститутов, которые поздравляли именинника. Группа молодежи собралась в столичном клубе на закрытую вечеринку — тусовку для своих организовали в честь дня рождения одного из друзей, говорится в сообщении.

В полицию доставлены мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Утверждается, что все они находились в России с нарушениями миграционного законодательства и оказывали интимные услуги. Задержанных выдворят из страны.