Открыто для движения пересечение улиц Бакаева и Минжилкиева в Бишкеке
С 23 ноября на перекрестке улиц Бакаева и Минжилкиева восстановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
Открытие перекрестка улучшит транспортную доступность и обеспечит удобное передвижение автомобилей.
Призываем водителей соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на дороге.
Отметим, что теперь мэрия столицы переходит к следующему этапу — пробивке улицы Бакаева до улицы Аалы Токомбаева (Южная магистраль).