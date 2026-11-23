С 23 ноября на перекрестке улиц Бакаева и Минжилкиева восстановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Открытие перекрестка улучшит транспортную доступность и обеспечит удобное передвижение автомобилей.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

Призываем водителей соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на дороге.

Отметим, что теперь мэрия столицы переходит к следующему этапу — пробивке улицы Бакаева до улицы Аалы Токомбаева (Южная магистраль).