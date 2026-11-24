В Кыргызстане много лет не могут решить проблему с нехваткой учителей в общеобразовательных школах. Особенно острый дефицит наблюдается в Бишкеке и Чуйской области. Определенный вклад вносят педагоги из РФ — в республике в рамках международного гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» работают более 200 человек.

Среди них учитель русского языка и литературы Ирина Дворецкая из Омска и учитель биологии и химии Светлана Дигас из Иркутска. Они не первый год являются участницами проекта и сегодня не просто работают в КР, но и называют ее местом, где им комфортно жить, развиваться и делиться знаниями с детьми и коллегами. Подробности в материале 24.kg.

Дети везде одинаковые

Ирина Дворецкая посвятила педагогике 34 года. Решение стать учителем она приняла еще в детстве.

Сначала хотела стать хирургом — совсем маленькой она попала на операционный стол к очень доброму, внимательному и замечательному доктору. Но уже с пятого класса девочка играла в школу с куклами и маленькими детьми.

«Поэтому выбор был совершенно осознанным, подавала документы только в один вуз (Омский государственный педагогический) и только на один факультет», — вспоминает Ирина Дворецкая.

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Большое влияние на выбор профессии оказала ее школьная классная руководительница Екатерина Ивлева — неординарная личность и яркий педагог, которая умела увлечь учеников литературой и рассказывала о поэтах и писателях так, словно лично была знакома с ними.

Путь в профессию, признается собеседница, не всегда был простым. Во время первой педагогической практики ей достался шумный класс из 35 пятиклассников, которые еще не были адаптированы к среднему звену. Молодую, худенькую учительницу дети не воспринимали всерьез, и первым ее желанием было просто сбежать из школы.

Но она решила попробовать еще раз. И когда однажды ученики, наконец, заинтересованно слушали урок, Ирина Дворецкая поняла: она не только победила свой страх, но и может состояться в профессии.

«Именно поэтому нынешним студентам педагогических отделений я советую не сдаваться. Временные трудности надо преодолевать, хотя легче всего сдаться и повернуть назад. Если остановиться на полпути, то не поймешь, на что способен», — отмечает она.

До Кыргызстана педагог успела поработать в Монголии и Таджикистане, в Бишкеке трудилась как в государственной, так и частной школах. За годы работы в разных странах она пришла к простому выводу: дети везде одинаковые.

«Они любознательны, ранимы, талантливы. Просто нужно увидеть эту талантливость. И неважно, в какой семье и в какой стране родился ребенок», — говорит Ирина Владимировна.

Она уверена: учитель должен любить свою работу и учеников, а личные неприятности оставлять за порогом школы.

Ведь именно от атмосферы, которую создает взрослый, зависит, насколько комфортно ребенок будет чувствовать себя на уроке.

«Дети, видя спокойного, креативного, творческого учителя, тоже заряжаются искрами доброжелательности, позитива и будут чувствовать себя комфортно психологически», — считает Ирина Дворецкая.

Она честно признается: плохая успеваемость детей расстраивает.

«Конечно, можно поставить двойки за невыполнение домашних работ. Но проблем это не решит. Самый лучший выход — попросить дополнительные занятия после уроков, сесть и сделать задания вместе с ребенком. Как говорили мои наставники: когда ты ставишь двойку, то ставишь «неуд» прежде всего себе — значит, не доработал сам», — поясняет собеседница.

В Кыргызстане она не только преподает, но и помогает молодым местным коллегам, выступая их наставником. При этом сама продолжает учиться у кыргызстанских педагогов.

«Это бесценный опыт. Я смотрю, как работают местные коллеги, что-то беру у них. Они смотрят, как работаю я, и тоже что-то берут для себя, — отмечает учитель. — Моя подруга одной из первых присоединилась к проекту «Российский учитель за рубежом» и сказала, что стала чувствовать себя учителем по-другому. Тогда я не поняла, о чем она говорит. Осознала только тогда, когда сама уехала работать по проекту».

« Когда ты отработал больше 25 лет в школе, получил высшую категорию, ты словно чувствуешь «потолок», не знаешь, куда дальше расти. Работа же по проекту дает возможность выйти на другой уровень. «Вырастают» крылья. Ирина Дворецкая

Работа в новых странах, в поликультурной среде, с детьми-билингвами помогает ей сосредоточиться, делиться знаниями и опытом и одновременно учиться чему-то новому. Все это помогает расти в профессии. В этом году педагога наградили грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за многолетний труд.

Справка 24.kg Международный гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом» реализует центр международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации. Он стартовал в 2017 году и сегодня объединяет 35 стран.

Ирина Дворецкая живет в Бишкеке уже пятый год и признается, что чувствует себя здесь почти как дома. Тем более рядом сын-студент, которому врачи прописали климат Кыргызстана для улучшения здоровья.

«Мне комфортно, удобно. Здесь очень приветливые, гостеприимные люди, многие говорят на русском языке. Я чувствую себя как рыба в воде, — рассказывает собеседница. — Думаю, чтобы судьба приезжего учителя сложилась счастливо, нужно знакомиться с историей и культурой той страны, в которой он живет. Поэтому первым делом я взяла учебник истории Кыргызстана за восьмой класс и стала его читать. Мне было очень интересно и позволило узнать о республике довольно много нового».

Свободное время учитель любит проводить в Бишкеке: гулять по улице Ахунбаева и заглядывать в лавку за любимыми блинчиками, бывать в центре города, на площади Ала-Тоо, у филармонии.

От науки к школьной доске

История Светланы Дигас началась совсем не со школы. Выпускница биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета больше десяти лет занималась научной работой: изучала иммунологию, а затем молекулярную эпидемиологию вирусов. В лаборатории занималась исследованием вирусов и других патогенов, которые переносят клещи, комары и разные членистоногие.

В школу она попала почти случайно — попросили заменить уволившегося учителя. Но четыре месяца работы с детьми кардинально изменили профессиональные планы собеседницы.

«Это оказалось безумно интересно. С тех пор я работаю учителем уже десять лет, — говорит она. — Преподаю биологию и химию, но, честно говоря, не могу сказать, какой предмет у меня более любимый. Сами же дети считают биологию легким предметом, хотя это не совсем так, а химию, напротив, — одним из самых сложных предметов в школьной программе. Но и химию, и биологию способен понять и полюбить каждый».

Светлана Эдуардовна пытается донести до своих учеников мысль, что если идти постепенно шаг за шагом от простого к сложному, то ничего сложного нет.

« Любой предмет — как многоэтажное здание без лифта, куда ты не можешь сразу запрыгнуть на шестой этаж. Нужно подниматься с первого и проходить каждую ступеньку. Светлана Дигас

Сейчас она преподает биологию старшеклассникам в государственной школе № 24. Число учащихся в классе достигает до 40.

Несмотря на такую большую аудиторию, педагог старается уделить внимание каждому ребенку, а не только тем, кто готовится к олимпиадам и показывает высокие результаты.

Светлана Дигас убеждена: даже если школьник в будущем станет программистом, инженером или финансистом, знания естественных наук обязательно пригодятся ему в жизни.

Особенно важной она считает практическую составляющую обучения. По мнению учителя, химия не должна оставаться исключительно теорией: детям важно проводить эксперименты, наблюдать процессы и понимать, как устроен окружающий мир. Поэтому важно материально-техническое оснащение школы.

В Кыргызстане Светлана Дигас работает третий год. До приезда она уже успела побывать здесь туристкой и, как признается, влюбилась в страну.

Адаптация прошла легко: у собеседницы появились друзья, с которыми она ездит в горы и проводит свободное время. Среди любимых мест — Дубовый парк и ущелье Ала-Арча, где горные пейзажи напоминают ей родную Сибирь.

Когда знания становятся мостом между странами

Для обеих учительниц работа в Кыргызстане стала не просто профессиональным опытом, а возможностью увидеть образование с другой стороны, познакомиться с новой культурой и самим продолжать развиваться.

Ирина Дворецкая считает, что главная задача российских и кыргызстанских школ во многом совпадает — воспитать всесторонне развитую личность. Светлана Дигас добавляет: важно не облегчать программу до скуки, а помогать детям видеть практический смысл знаний и учиться мыслить самостоятельно.

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Их истории разные, но объединяет их одно: искренняя увлеченность профессией и желание видеть результат своего труда.

Ведь для хорошего учителя успех измеряется не только оценками в журнале. Иногда это первый вопрос любознательного ученика, интерес к прежде сложному предмету или момент, когда ребенок вдруг понимает: у него все получается.

И, пожалуй, именно ради таких моментов эти педагоги каждый день приходят в кыргызстанские школы.