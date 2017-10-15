15:18
+19
USD 68.43
EUR 80.97
RUB 1.19
Выборы

На президентских выборах вне помещений проголосовало 19 тысяч 229 человек

На президентских выборах вне помещения проголосовали 19 тысяч 229 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, всего поступило 23 тысячи 106 заявлений по данному вопросу.

«Число непроголосовавших составило 3 тысячи 827 граждан. Из-за отсутствия паспорта не проголосовали 314 человек; из-за отсутствия самого избирателя дома на момент приезда членов УИК — 1 тысяча 584; не обнаружили себя в списке избирателей 367 человек и не прошли биометрическую идентификацию 74 гражданина», – пояснила она.

Глава ЦИК добавила, что голосование на дому проводится для граждан в связи с состоянием их здоровья. И то, что 74 человека не прошли биометрическую идентификацию, в основном связано именно с этим: определенные биометрические параметры лица из-за отеков или других временных проблем помешали гражданам пройти идентификацию.

По словам Нуржан Шайлдабековой, 65 избирателей не смогли проголосовать из-за того, что у них паспорта старого образца.
Ссылка:
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
На инфопортале ЦИК выложили, а затем убрали копии паспортов кандидатов
Зафиксировано 14 попыток проголосовать со старым паспортом
На 10.00 в Кыргызстане проголосовало 226 тысяч 616 избирателей
Фарид Ниязов: Выборы президента жесткие и конкурентные
Избирателей в Бишкеке отправляют на участок в закрытую школу
На участке № 8177 в Баткене бюллетеней меньше, чем избирателей
Неизвестные записывают фамилии тех, кто не голосует на выборах президента
Темир Сариев рассказал, чем займется в первые 100 дней на посту президента
Как проходят выборы президента Кыргызстана
ЦИК КР не нарушает закон — проводится тестирование оборудования
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю? Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?
Президентские выборы-2017. Как проголосовать за&nbsp;рубежом Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом
Н.Ахмедова: Прослушка&nbsp;&mdash; очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева Н.Ахмедова: Прослушка — очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева
Бизнес
Mega iTV&nbsp;&mdash; окно в&nbsp;мир цифрового телевидения Mega iTV — окно в мир цифрового телевидения
Как получить 1&nbsp;гигабайт Интернета от&nbsp;О! бесплатно? Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области
Платежные терминалы MegaCom&nbsp;&mdash; всегда под рукой! Платежные терминалы MegaCom — всегда под рукой!