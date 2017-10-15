На президентских выборах вне помещений проголосовало 19 тысяч 229 человек

На президентских выборах вне помещения проголосовали 19 тысяч 229 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, всего поступило 23 тысячи 106 заявлений по данному вопросу.

«Число непроголосовавших составило 3 тысячи 827 граждан. Из-за отсутствия паспорта не проголосовали 314 человек; из-за отсутствия самого избирателя дома на момент приезда членов УИК — 1 тысяча 584; не обнаружили себя в списке избирателей 367 человек и не прошли биометрическую идентификацию 74 гражданина», – пояснила она.

Глава ЦИК добавила, что голосование на дому проводится для граждан в связи с состоянием их здоровья. И то, что 74 человека не прошли биометрическую идентификацию, в основном связано именно с этим: определенные биометрические параметры лица из-за отеков или других временных проблем помешали гражданам пройти идентификацию.