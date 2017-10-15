На УИК 5321 в городе Ош вышли из строя автоматические урны

На избирательном участке №5321 в Оше не работают обе автоматически считывающие урны (АСУ) — ни основная, ни резервная. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

Спецпредставитель ЦИК по городу Ошу Расулбек Кадыров информацию «ИА «24.kg» подтвердил и добавил, что, согласно закону, голосование продолжилось на стационарной урне.

«Это предусмотрено конституционным законом. Если основная АСУ дает сбой, то для голосования ставится резервная урна. Если и резервная выходит из строя, тогда используют стационарную до завершения голосования в 20.00», — пояснил Расулбек Кадыров, добавив, что после окончания голосования все бюллетени пропустят через АСУ, которую, он надеется, к тому времени починят.

По его словам, будет обязательный итоговый подсчет бюллетеней из автоматической урны, но в любом случае законными итогами являются итоги ручного подсчета.

Напомним, сегодня проходят выборы президента Кыргызской Республики. В списке на пост главы государства зарегистрировано 11 кандидатов в президенты.