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Выборы

Избиратель пожаловался, что его избил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев

В Ноокенский районный отдел милиции поступило заявление от местного жителя, что его якобы избил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, сегодня около 14.00 в милицию пожаловался гражданин Кадыр Матисаков. Со слов пострадавшего, на территории участковой избирательной комиссии № 2186 сельского округа Сакалды его избил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

Причиной инцидента, как отмечается, могла стать словесная перепалка. В настоящее время милиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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