Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева прокомментировала информацию о том, что якобы планирует сложить депутатские полномочия. Заявление прозвучало 26 ноября на заседании парламента.

«Мы живем в правовом государстве или в государстве слухов?» — заявила депутат.

По ее словам, сведения о намерении сдать мандат не соответствуют действительности.

Талиева возмутилась распространением неподтвержденной информации и отметила, что сотрудник, распространивший эти сведения, был освобожден от должности. Она поблагодарила спикера парламента за быструю реакцию на слухи.

Депутат подчеркнула, что нельзя публиковать непроверенные данные и безосновательно ставить человека в затруднительное положение.