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Сезон ОРВИ. Проверить статус медицинского страхования призывает Фонд ОМС

20:02, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

С наступлением осенне-зимнего периода возрастает риск сезонных респираторных и вирусных заболеваний, обострения хронических недугов. В связи с этим Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) рекомендует гражданам заранее проверить свой статус застрахованности.

Он позволяет получать медицинские услуги на льготных условиях и снижать расходы на лечение в государственных организациях здравоохранения.

Какие преимущества дает статус застрахованного по ОМС

При обращении к семейному врачу в поликлинике: застрахованные граждане дополнительно могут пройти 40 видов лабораторно-диагностических исследований по медицинским показаниям. При этом всем, независимо от статуса застрахованности, предоставляют бесплатные осмотры и консультации врача, 10 видов базовых лабораторных анализов и диагностические исследования (УЗИ, рентгенография) со скидкой 50 процентов.

Льготное лекарственное обеспечение: возмещение Фондом ОМС в среднем до 50 процентов стоимости льготных лекарств по электронным рецептам, выписанным семейным врачом.

Физиотерапия, реабилитация и дневной стационар: застрахованные граждане получают эти услуги на льготных условиях со скидкой 50 процентов от стоимости по утвержденному прейскуранту цен.

При плановой госпитализации: застрахованные граждане при наличии направления семейного врача оплачивают средний уровень сооплаты. В зависимости от профиля отделения и типа стационара он составляет от 840 до 1 тысячи 510 сомов. Для сравнения: максимальный уровень сооплаты для незастрахованных граждан составляет от 8 тысяч до 14 тысяч 310 сомов.

Экстренная медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно до выведения из состояния, угрожающего жизни.

Важно:

  • приписаться к семейному врачу;
  • иметь направление от врача на обследование.

Проверить свой статус застрахованности можно несколькими способами:

  • на официальном сайте Фонда ОМС;
  • через портал государственных услуг «Түндүк»;
  • позвонив на круглосуточную горячую линию ФОМС по короткому номеру 113. Звонок бесплатный.

Приобрести полис, если гражданин не застрахован, можно через доступные электронные платежные сервисы.

Полис ОМС вступает в силу через пять календарных дней после оплаты.

Поэтому не стоит откладывать его приобретение до момента обращения за медицинской помощью.

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