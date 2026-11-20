Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров опроверг заявление депутата ЖК Камилы Талиевой о том, что мэр Оша Жанарбек Акаев организует в городе предвыборный штаб. Об этом он сообщил в интервью УТРК.

Глава Центризбиркома призвал нардепов и граждан не распространять недостоверную информацию. По его словам, если государственные или муниципальные служащие будут участвовать в предвыборной деятельности, к ним примут соответствующие меры.

Ранее президент Садыр Жапаров тоже выступил против использования административного ресурса на выборах. Он предупредил чиновников об ответственности за давление на сотрудников и принуждение граждан к поддержке отдельных кандидатов.

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Напомним, на заседании парламента депутат Камила Талиева заявила, что мэр Оша занимается организацией предвыборного штаба в городе. Она также высказала ему ряд претензий.

Жанарбеку Акаеву не предоставили возможность ответить на заявления парламентария во время заседания.

Выборы президента назначены на 27 января 2027 года. Желание баллотироваться изъявили 11 граждан. Предварительный список избирателей включает 4 миллиона 467 тысяч 40 граждан.