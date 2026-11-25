Кыргызстанка Гульназ Жузбаева победила на чемпионате мира по паратриатлону, который проходил в ОАЭ. Турнир World Triathlon Multisport Championships Abu Dhabi 2026 завершился в Абу-Даби.

Наша спортсменка выступала в состязаниях категории PTVI — спортивный класс для атлетов с частичной или полной потерей зрения. Здесь была заявлена всего одна участница.

Дистанция (плавание — 3 километра, велоспорт — 120 километров, бег — 30 километров) преодолена за 8 часов 17 минут и 33 секунды.

Слабовидящую кыргызстанку сопровождала гид Оксана Рыбакова.

Напомним, год назад Гульназ Жузбаева стала чемпионкой на этапе Кубка мира по паратриатлону. Соревнования прошли в Чили.

Гульназ Жузбаева также выступала в категории PTVI Women — среди слабовидящих спортсменок.