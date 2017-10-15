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Выборы

Явка избирателей в Кыргызстане на данный момент составила 6,2 процента

Явка избирателей на данный момент по республике составила 6,2 процента. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, явка избирателей в Бишкеке составила 7,3 процента. В Оше — 10,8.

Самая низкая явка в процентах наблюдается в Чуйской области — всего 2,5 процента. В Иссык-Кульской области явка составила 6,3 процента. В Нарынской области — 6,2, в Таласской — 7,4. В Ошской и Джалал-Абадской областях — по 6,8. А в Баткенской области проголосовали уже 7 процентов избирателей.
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