Явка избирателей в Кыргызстане на данный момент составила 6,2 процента

Явка избирателей на данный момент по республике составила 6,2 процента. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, явка избирателей в Бишкеке составила 7,3 процента. В Оше — 10,8.

Самая низкая явка в процентах наблюдается в Чуйской области — всего 2,5 процента. В Иссык-Кульской области явка составила 6,3 процента. В Нарынской области — 6,2, в Таласской — 7,4. В Ошской и Джалал-Абадской областях — по 6,8. А в Баткенской области проголосовали уже 7 процентов избирателей.