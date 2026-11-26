США намерены увеличить пошлины на товары из нескольких десятков стран, включая Китай и все государства Европейского союза. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, представитель Вашингтона на торговых переговорах Джеймисон Грир намерен представить результаты расследования случаев субсидирования промышленности и создания избытка производственных мощностей в КНР, Японии, странах ЕС и еще 13 государствах.

Отмечается, что в Белом доме по итогам расследования готовятся повысить пошлины на импорт в отношении большинства товаров из этих стран. Администрация Дональда Трампа считает: господдержка производителей в ряде государств создает избыток дешевых товаров, что ставит американские компании в невыгодное положение на мировом рынке. Насколько тарифы будут повышены, еще не решено.

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При этом Пекин ранее заявлял, что в случае повышения пошлин примет ответные меры.

Стало известно, что новые американские пошлины на товары из ряда стран составят до 20 процентов. Об этом сообщает Associated Press.

Указано, что самая высокая ставка дополнительной пошлины, которую предлагает ввести администрация Дональда Трампа, будет предусмотрена для товаров из КНР (20 процентов). Эти пошлины будут взиматься в дополнение к ранее введенным сборам в размере около 25 процентов.

Размеры пошлин не будут превышать пределов, предусмотренных ранее заключенными США договорами. В частности, для Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Тайваня они составят 15 процентов, для Малайзии — 19 процентов. Дополнительные сборы предполагается также ввести в отношении товаров из Индии, Индонезии, Вьетнама, Бангладеш, Камбоджи, Сингапура, Таиланда и Швейцарии, говорится в статье.

Напомним, 2 апреля 2025 года Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составила 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Европейского союза.

9 апреля того же года глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 государств на 90 дней. Затем в течение года он вводил и временно замораживал установление пошлин в отношении ряда стран.