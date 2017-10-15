Наблюдатели от миссии СНГ отмечают спокойную обстановку на участках

Наблюдатели от миссии СНГ отмечают спокойную обстановку на избирательных участках. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, впервые в Кыргызстане и СНГ введены технические избирательные новшества. «По ним были опасения, но они не оправдались. Члены УИК хорошо подготовлены. При малейшем недопонимании, заминке они моментально оказывают помощь», — отметил Сергей Лебедев.

«Нас радует спокойная атмосфера. Мы хотим, чтобы она сохранилась до конца этого дня и после выборов, чтобы мир, спокойствие, благополучие царили на земле братского Кыргызстана», — сказал Сергей Лебедев.