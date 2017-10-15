Наблюдатели устанавливают камеры на избирательных участках в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, все избирательные участки в Бишкеке открылись вовремя. Оборудование работает исправно. «В 8.15-8.20 мы ждем первых избирателей. Я тоже сейчас проголосую, проверю, как все работает», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что наблюдатели устанавливают на участках камеры видеонаблюдения. «По закону не запрещено вести фото- и видеосъемку, если наблюдатели не вмешиваются в работу комиссии и не раскрывают тайну голосования», — отметил Кайрат Маматов.