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Выборы

Омурбек Бабанов: 15 октября впишут в историю Кыргызстана золотыми буквами

«15 октября будет вписано в историю Кыргызстана золотыми буквами», — сказал сегодня в ходе голосования кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

«Сегодня прекрасный день. Я очень счастливый человек: живу в стране, где у каждого есть право выбора. Я всегда хотел изменить страну, привнести что-то новое. Моя кандидатура рассматривается народом на должность президента страны. Я с большой надеждой жду от народа, что он сделает правильный выбор», — сказал кандидат.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Бишкек, 15 октября 2017 года. Свой голос на выборах отдает кандидат в президенты Омурбек Бабанов

«В течение часа после завершения голосования станет ясно, кто выигрывает. Я хочу, чтобы выборы прошли честно. Сегодня будут перемены в нашей стране. Я голосовал за перемены. За то, чтобы республика вошла в десятку развитых стран. За то, чтобы люди жили лучше и вернулись на родину», — сказал Омурбек Бабанов.
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