За последние 20 лет прямые инвестиции Казахстана в Кыргызстан составили 1,5 миллиарда долларов, а товарооборот двух стран достиг 2,4 миллиарда долларов. Об этом 25 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики Казахстан сообщил посол РК в КР Абылкаир Скаков.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов Кыргызстана, дипломатического корпуса и международных организаций.

Посол подчеркнул особую близость двух народов, отметив, что отношения между странами определяются не географическими расстояниями, а общей историей, культурой и человеческими связями.

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По его словам, за годы независимости РК прошла несколько этапов государственного становления, а сегодня продолжает масштабное политическое и экономическое обновление.

Абылкаир Скаков напомнил, что под руководством президента Касым-Жомарта Токаева в стране реализуется курс на политическую модернизацию. В марте 2026 года на общенациональном референдуме принята новая Конституция, которая вступила в силу 1 июля. Она предусматривает обновленную архитектуру государственной власти, включая однопалатный парламент — курултай, институт вице-президента и Народный совет Казахстана.

Продолжается и экономическая модернизация, направленная на диверсификацию производства, развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, привлечение инвестиций и внедрение искусственного интеллекта.

Отдельно дипломат остановился на кыргызско-казахских отношениях, назвав Кыргызстан близкой и братской страной. Он отметил, что за время работы в республике ему удалось проехать более 4,5 тысячи километров и побывать в разных регионах.

«Самым ценным впечатлением для меня стали встречи с людьми — их открытость, искренность и ощущение родства, которое возникает в общении», — поделился Абылкаир Скаков.

По его словам, прочность отношений двух государств подтверждается не только политическим диалогом, но и культурными инициативами, образовательными обменами, совместными проектами предпринимателей и молодежи.

Символами дружбы дипломат назвал памятники Абаю в Бишкеке и Манасу в Астане, а также «Золотой мост дружбы», посвященный Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову.

Говоря об экономическом сотрудничестве, он сообщил, что прямые инвестиции РК в экономику КР достигли 1,5 миллиарда долларов. По итогам 2025 года взаимный товарооборот увеличился на 33 процента и составил 2,4 миллиарда долларов.

«Наша общая задача — довести его до 3 миллиардов долларов», — подчеркнул посол.

Он выразил уверенность, что дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации, транспортной и пограничной инфраструктуры позволит раскрыть еще больший потенциал двусторонних отношений.

Государственный секретарь Арслан Койчиев, выступая на мероприятии, от имени Кыргызской Республики поздравил народ Казахстана с национальным праздником.

Он отметил, что за 35 лет независимости РК добилась значительных успехов в проведении политических и социально-экономических реформ, а также укрепила свои позиции на международной арене.

Арслан Койчиев напомнил, что в следующем году Кыргызстан и Казахстан отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

По его словам, за это время двустороннее сотрудничество достигло наивысшего уровня — стратегического партнерства и союзничества. Важным этапом стало подписание в 2024 году Договора об углублении и расширении союзнических отношений.

Госсекретарь также подчеркнул необходимость активной работы государственных органов двух стран по выполнению договоренностей президентов и дальнейшему укреплению сотрудничества.

Он заметил, что интенсивные политические контакты на высшем уровне способствовали росту торгово-экономических связей. По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил 2 миллиарда 405 миллионов долларов, увеличившись в 1,6 раза.

Главы двух государств поставили задачу довести этот показатель до 3 миллиардов долларов к 2030-му. Для ее реализации в августе прошлого года стороны подписали подробную дорожную карту.

Отдельно Арслан Койчиев остановился на культурно-гуманитарном взаимодействии. Он отметил проведение совместных концертов, выставок, кинофестивалей и гастролей, а также мероприятий, посвященных юбилеям выдающихся деятелей культуры двух стран.

Участие Казахстана в VI Всемирных играх кочевников, по словам госсекретаря, также способствовало сближению народов.