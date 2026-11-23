Жители многоквартирного дома № 91 на улице Айни в Бишкеке вновь заявляют о затягивании подключения здания к газоснабжению. По их словам, необходимые разрешительные документы получены более 10 дней назад, однако застройщик ОсОО «Ордо Констракшн Групп» до сих пор не приступил к прокладке газопровода.

Как сообщил редакции 24.kg представитель жильцов, вопрос о согласовании документов удалось ускорить благодаря вмешательству мэрии столицы. Однако после получения разрешений ситуация практически не изменилась.

«Все разрешения есть уже более 10 дней. Газ могли спокойно провести, но ничего не делают. Мэрия проконтролировала вопрос документов и по возможности ускорила процесс, однако дальше работы не продвинулись», — рассказал он.

По словам жильцов, представители застройщика продолжают ссылаться на отсутствие необходимых документов. При этом они утверждают, что основные согласования уже получены.

Жители также недовольны действиями городских властей. По их мнению, мэрия и муниципальные территориальные управления не обеспечивают должного контроля за исполнением ранее достигнутых договоренностей.

«Получается, что мэрия помогла с документами, но проконтролировать выполнение обещаний застройщика не может. Нам по-прежнему говорят, что чего-то не хватает, а работы стоят», — отмечают горожане.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Как утверждают жители, после обращения депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Абирова, который направил их жалобы в профильные государственные органы, назначена проверка.

Напомним, ранее 24.kg сообщало, что жители дома № 91 на улице Айни более пяти лет не могут добиться подключения здания к газоснабжению. Несмотря на то что дом официально введен в эксплуатацию, предусмотренное проектом газовое отопление в нем отсутствует.

Ситуацию осложняют регулярные отключения электричества, которые, по утверждению жильцов, происходят два-три раза в неделю. Кроме того, горожане жалуются на нерешенный вопрос применения тарифов на электроэнергию и водоснабжение для населения.

Ранее в ОсОО «Ордо Констракшн Групп» объясняли задержку техническими сложностями. Первоначальные технические условия были получены еще 28 апреля 2022 года, однако срок их действия истек.

В сентябре 2026-го компания получила новые технические условия, а 12 октября «Бишкекгаз» согласовал изменение точки подключения. Вместо прокладки трубы через недавно отремонтированную улицу Айни газопровод решили подключить к существующим сетям на улице Леваневского.

Тогда застройщик обещал завершить оформление документов в течение ближайших двух недель и приступить к работам, но конкретные сроки подачи газа не называл.

Теперь жители утверждают, что документы уже готовы, однако подключение так и не началось.