Омбудсмен: В Токмаке граждане не нашли себя в списках избирателей

Граждане не могут найти себя в списках избирателей, сообщила пресс-служба омбудсмена.

В Бакай-Атинском районе Таласской области в УИК №6053 по форме 2 зарегистрированы 353 человека. Однако 16 человек не смогли найти себя в списках избирателей. Каждый из них написал заявление на имя председателя УИК.

В Токмаке в УИК №7071 два гражданина, которые постоянно проживают в этом городе, не смогли найти себя в списках избирателей. Как сообщили на участке, они должны были голосовать в Бишкеке. При этом никаких документов для формы 2 они не подавали. По данному вопросу граждане обратились с заявлением к председателю УИК и попросили принять соответствующие меры.

«В этой же УИК №7071 сложилась и обратная ситуация. Гражданка С. Э., которая постоянно проживает в Токмаке, ранее заполняла форму 2, чтобы проголосовать в Бишкеке в Политехническом университете. Но когда она пришла на избирательный участок университета, ее не нашли в списках и отправили обратно в Токмак. Но и там гражданка С.Э. не смогла найти себя в списках. Сотрудники ГРС, еще раз проверив информацию, направили ее обратно в Бишкек, в район жилмассива «Арча-Бешик», — говорится в сообщении.

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