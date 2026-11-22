В Бишкеке завершили реконструкцию улицы Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Указано, что проведен комплекс работ по обновлению дорожной инфраструктуры и благоустройству прилегающей территории.

На участке протяженностью около 1,5 километра от улицы Московской до улицы Жумабека обновлен асфальт, расширена проезжая часть, а также с обеих сторон дороги организованы парковочные места.

Параллельно с дорожными работами проведено благоустройство территории. Демонтированы незаконно размещенные кабели, обновлено уличное освещение, кабельные сети перенесены под землю.

Кроме того, благоустроены зеленые зоны вдоль дороги и высажено более 200 новых деревьев.

Также на участке от проспекта Чуй до улицы Огонбаева заменены старые водопроводные трубы. На пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя демонтированы незаконные объекты, территория приведена в порядок.