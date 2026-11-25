Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил представителей иностранных государств принять участие в наблюдении за президентскими выборами, назначенными на 27 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Приглашение прозвучало 25 ноября в Бишкеке во время церемонии вручения верительных грамот послами 16 иностранных государств.

В мероприятии приняли участие послы Великобритании Висенте Солер Дьюкар и США Стивен Гиллен, а также послы Аргентины, Грузии, Латвии, Сан-Марино, Португалии, Израиля, Болгарии, Шри-Ланки, Дании, Малайзии, Вьетнама, Египта, Алжира и Словакии, аккредитованные в Кыргызстане по совместительству.

Поздравляя дипломатов с началом их миссий, Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан придерживается многовекторной и сбалансированной внешней политики, основанной на взаимном уважении, равноправии и учете интересов партнеров.

Глава государства рассказал о подготовке к предстоящим президентским выборам и работе по обеспечению законности, открытости и прозрачности избирательного процесса.

В этой связи президент пригласил представителей иностранных государств принять участие в наблюдении за голосованием в качестве международных наблюдателей.

Отдельное внимание во время встречи было уделено избранию Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Говоря о международной безопасности, Садыр Жапаров подчеркнул необходимость совместных усилий по урегулированию вооруженных конфликтов и преодолению гуманитарных кризисов.

В частности, по палестино-израильскому вопросу он отметил, что реализация принципа «два государства для двух народов» является единственным способом достижения прочного мира.

Президент также обозначил приоритетные направления экономического сотрудничества, включая привлечение инвестиций и реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Среди них — строительство Камбаратинской ГЭС-1, железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, развитие энергетического коридора CASA-1000, цифровой инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

Кроме того, глава государства пригласил дипломатический корпус принять участие во Втором глобальном горном саммите «Бишкек+25», который пройдет 21–23 октября 2027 года в Бишкеке.

В завершение встречи президент выразил уверенность, что работа новых послов будет способствовать развитию двусторонних отношений и расширению международного сотрудничества Кыргызстана.