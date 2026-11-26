Евро и доллар немного укрепились по отношению к сому. При этом российский рубль, казахский тенге и китайский юань подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.

После резкого снижения накануне евро частично отыграл падение. Его официальный курс вырос на 0,25 процента.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4500 сома (плюс 0,01 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 95,7053 сома (плюс 0,25 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,63 сома, продажа — 96,62 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0639 сома (минус 0,37 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,997 сома, продажа — 1,076 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1907 сома (минус 0,21 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1740 сома, продажа — 0,2059 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1030 сома (минус 0,13 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 13,07 сома, продажа — 15,25 сома.

В 2026 году 14 интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.