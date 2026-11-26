Доллар и евро подорожали, рубль подешевел: курс валют на 26 ноября
Евро и доллар немного укрепились по отношению к сому. При этом российский рубль, казахский тенге и китайский юань подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.
После резкого снижения накануне евро частично отыграл падение. Его официальный курс вырос на 0,25 процента.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4500 сома (плюс 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 95,7053 сома (плюс 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,63 сома, продажа — 96,62 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0639 сома (минус 0,37 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,997 сома, продажа — 1,076 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1907 сома (минус 0,21 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1740 сома, продажа — 0,2059 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 13,1030 сома (минус 0,13 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 13,07 сома, продажа — 15,25 сома.
- В 2026 году 14 интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.
- В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
- В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
- В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.