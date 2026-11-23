На горячую линию 113 Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) нередко обращаются граждане с вопросами: обязательно ли иметь направление семейного врача для госпитализации в стационар (больницу); можно ли самостоятельно обратиться и на каких условиях в этом случае оказывается медицинская помощь?

По данным ведомства, все зависит от вида медицинской помощи и состояния здоровья пациента.

1 Экстренная медицинская помощь — без направления Если состояние человека требует срочного медицинского вмешательства и необходима экстренная помощь, то медуслуги оказываются всем гражданам бесплатно до выведения пациента из состояния, угрожающего жизни и здоровью, независимо от наличия полиса ОМС и направления врача.

2 Плановая медицинская помощь — по установленному порядку Если состояние здоровья не требует экстренного вмешательства, рекомендуется сначала обратиться к семейному врачу в Центр семейной медицины или Центр общеврачебной практики, к которому приписан гражданин. Семейный врач проведет осмотр, назначит обследования, при необходимости консультации профильных специалистов выдаст направление на дальнейшее лечение в стационаре.

3 Что будет, если обратиться в стационар без направления? При самостоятельном обращении в стационар без направления и при отсутствии показаний к экстренной госпитализации, пациент вносит сооплату максимального уровня независимо от наличия льгот и страховки по ОМС.

Если у вас возникли вопросы о порядке получения медицинской помощи, условиях сооплаты или правах застрахованных граждан, обращайтесь на круглосуточную бесплатную горячую линию Фонда ОМС по номеру 113.