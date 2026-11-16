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Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

11:30, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане граждане жалуются на проблемы с переоформлением автомобилей, проданных много лет назад. Машины продолжают числиться за прежними владельцами, даже если находятся у других людей. О том, как решить проблему, рассказал заместитель директора государственного центра «Унаа» Тилек Женишев в эфире «Биринчи радио».

Во время прямого эфира сразу несколько слушателей сообщили, что не могут снять с учета автомобили, проданные 10–20 лет назад. Некоторые из них до сих пор отображаются в мобильном приложении «Тундук», хотя установить местонахождение транспорта и найти новых владельцев невозможно.

Один из обратившихся рассказал, что продал старые «Жигули» около 20 лет назад. С тех пор автомобиль неоднократно мог сменить владельца, однако в государственных базах по-прежнему зарегистрирован на него.

Другой слушатель, которому исполнилось 77 лет, пожаловался, что из-за возраста и проблем со зрением ему трудно самостоятельно заниматься поиском покупателя и судебными разбирательствами.

Как пояснил Тилек Женишев, в подобных ситуациях граждане могут обратиться в территориальные подразделения государственного центра «Унаа».

По его словам, предусмотрена процедура временного прекращения регистрации транспортного средства. 

Она позволяет ограничить дальнейшую эксплуатацию автомобиля без оформления и побудить фактического владельца обратиться для урегулирования регистрационных вопросов.

Представитель ведомства подчеркнул, что подобные обращения рассматривают индивидуально. Гражданам рекомендовали обращаться непосредственно в подразделения «Унаа», а не в ГУОБДД.

Отдельно в эфире обсудили переоформление автомобилей, проданных по доверенности. Как пояснил заместитель директора центра, при наличии действующей доверенности регистрацию транспортного средства можно провести через мобильное приложение «Тундук».

Если срок доверенности истек, потребуется оформить новую либо обеспечить участие прежнего владельца в установленном порядке.

В «Унаа» напомнили, что передача автомобиля по доверенности сама по себе не означает смену собственника в государственной регистрационной базе. Пока транспортное средство не переоформлено, оно числится за прежним владельцем, что может создавать проблемы, в том числе при начислении штрафов.

В ведомстве призвали граждан своевременно переоформлять автомобили после продажи, чтобы избежать подобных ситуаций.

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