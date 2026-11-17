По данным ЮНИСЕФ, около 75 процентов детей в Кыргызстане от 6 до 23 месяцев употребляют нездоровую пищу, 78 процентов — сладкие напитки и лишь 26 процентов получают достаточно разнообразное питание. И это лишь часть проблемы, которая касается здоровья целого поколения.

И дело не только в детском питании. Согласно исследованию, представленному Всемирной продовольственной программой ООН в июне 2026 года, 43 процента населения КР не могут позволить себе полноценный питательный рацион.

Конечно, проблема здорового питания не сводится исключительно к тому, какие продукты мы выбираем. Но привычки тоже играют важную роль. Мы годами покупаем одни и те же продукты, готовим знакомые блюда и не всегда задумываемся, насколько разнообразным получается наше меню. А иногда просто не знаем, чем заменить привычные сладости, что положить ребенку в ланч-бокс или как сделать семейный рацион полезнее без сложных рецептов.

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Но что, если начать менять эти привычки прямо там, где мы покупаем продукты?

Именно такую идею решила воплотить сеть магазинов Globus. Вместо того чтобы ограничиться призывами питаться правильно, компания запустила проект, который призван помочь кыргызстанцам разобраться в принципах здорового питания и постепенно применять их в повседневной жизни.

От фестиваля к новым привычкам

Первым шагом стал фестиваль здорового питания «Корзина здоровья», который Globus провел в минувшие выходные. Взрослые и дети участвовали в мастер-классах, знакомились с полезными продуктами, пробовали новые блюда и узнавали, как сделать привычный рацион более сбалансированным.

Главная идея команды сети была простой: здоровое питание необязательно означает строгие диеты, отказ от любимых блюд или большие расходы. Начать можно с небольших изменений, которые постепенно станут частью повседневной жизни.

Но как сделать так, чтобы полезные рекомендации не остались только воспоминанием о фестивале?

В Globus решили продолжить инициативу уже в самих магазинах. Следующим шагом станет открытие специальных «зеленых зон» во всех магазинах сети по Кыргызстану.

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Что изменится для покупателей?

«Зеленые зоны» призваны сделать выбор продуктов для сбалансированного питания проще и понятнее. Они помогут покупателям ориентироваться в ассортименте и обращать внимание на продукты, которые можно включить в ежедневный рацион.

Особенно актуальна такая инициатива для родителей. Ведь после рабочего дня, когда нужно быстро купить продукты для всей семьи, не всегда есть время изучать составы, искать альтернативы привычным покупкам и продумывать меню на несколько дней вперед.

При этом речь не о том, чтобы полностью менять семейный рацион.

Иногда достаточно добавить больше разнообразия, попробовать новые сочетания продуктов или пересмотреть привычные перекусы. Именно такие небольшие решения со временем могут стать основой более здоровых пищевых привычек.

А чтобы покупателям было проще разобраться в теме, во всех магазинах Globus уже можно бесплатно получить буклеты с результатами исследования, рекомендациями по питанию для детей и взрослых, а также с полезными рецептами на каждый день.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Во всех магазинах Globus можно бесплатно получить буклеты с рекомендациями по питанию для детей и взрослых

Больше, чем просто покупки

Для Globus эта инициатива — возможность использовать масштаб торговой сети не только для продажи продуктов, но и для распространения полезных знаний о питании.

Ведь магазин Globus — одно из тех мест, где теория встречается с практикой. Можно много говорить о пользе сбалансированного рациона, но в конечном счете все зависит от того, какие продукты человек выбирает для себя и своей семьи.

Поэтому долгосрочная цель Globus — сделать заботу о питании не разовой акцией, а частью повседневной жизни кыргызстанских семей. Ведь здоровье нации начинается в том числе с простых решений, которые мы принимаем каждый день.