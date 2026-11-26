В Ормузском проливе на газопроводе LNG произошел взрыв
В Ормузском проливе на газопроводе LNG произошел взрыв. Об этом проинформировала пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции.
Указано, что газовоз отключил свои навигационные системы, тем самым пошел на серьезный риск.
При прохождении по маршруту, который иранская сторона называет фальшивым американо-израильским коридором в Ормузском проливе, судно подорвалось на морской мине.
Центр управления движением в Ормузском проливе КСИР предупредил, что суда, игнорирующие правила прохода через пролив и выбирающие несанкционированные маршруты, несмотря на предупреждения, подвергаются риску подрыва на морских минах.