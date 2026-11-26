SpaceX получила разрешение на размещение до 1 миллиона спутников для создания сети центров обработки данных в космосе. Об этом сообщила Федеральная комиссия по связи США (FCC).

Группировка Starmind предназначена для обработки больших объемов данных, которые будут использоваться на Земле, и удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. В ведомстве отметили, что это первое подобное разрешение в истории США, указано в сообщении.

Согласно документам регулятора, спутники планируется разместить на нескольких орбитах на высоте от 500 до 1 тысячи километров.

Разрешение выдано с рядом условий, о которых пока не сообщается.