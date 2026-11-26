В Бишкеке 26 ноября состоялась ярмарка вакансий и профессий для молодежи, направленная на содействие трудоустройству молодых специалистов, выпускников вузов и студентов. Организаторами мероприятия выступили Бишкекское городское управление по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции совместно с Международным университетом Кыргызской Республики.

В ярмарке приняли участие более 40 работодателей, представивших свыше 4 тысяч вакансий в различных сферах, в том числе в области экономики, юриспруденции, информационных технологий, образования, журналистики, управления и других направлений.

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Участники получили возможность напрямую пообщаться с представителями организаций, узнать об актуальных предложениях на рынке труда, пройти собеседования и рассмотреть варианты дальнейшего трудоустройства.

В рамках мероприятия для школьников города Бишкека были организованы профориентационные тестирования, интерактивные игры и экскурсия по университету. Кроме того, специалисты службы занятости предоставили посетителям консультации по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, молодежной стажировки и мерам государственной поддержки занятости.

Отметим, что работа по организации ярмарок вакансий ведется не только в столице, но и во всех регионах республики.