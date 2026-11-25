Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Рас-Таннура.

Отмечается, что проведены две военные операции. «Первая была направлена против нефтеперерабатывающего завода в Рас-Таннуре в Восточной провинции», — говорится в заявлении.

Кроме того, хуситы атаковали финансовый район в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Утверждается, что операция проходила в три этапа и привела к значительному ущербу.

Заявлено, что это ответ на удары аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией по гражданским автомобилям в провинции Лахдж на юге Йемена, а также на удары по Сане и другим регионам.

Ранее агентство SABA сообщало, что по меньшей мере 23 мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате авиаударов по транспортным средствам в провинции Лахдж на юге Йемена.

А Управление гражданской обороны Саудовской Аравии сообщило, что 11 человек получили ранения в результате атаки на один из небоскребов в финансовом районе Эр-Рияда. Среди пострадавших двое подданных королевства, а также девять иностранцев.

Напомним, Саудовская Аравия является союзником признанного правительства Йемена, которое воюет с хуситами. Конфликт возобновился в июле, к середине сентября хуситы захватили один из ключевых портов Йемена вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Правительственные войска стремятся вытеснить их с этой территории и перешли к контрнаступлению в начале октября.