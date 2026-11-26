В Общереспубликанском тестировании для зимнего приема в вузы приняли участие 1 тысяча 517 человек. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, в том числе 837 абитуриентов сдавали тест на русском языке, 680 — на кыргызском. Среднее значение тестовых баллов — 115. Однако у сдававших на русском средний балл выше — 121,8 против 106,7 у сдававших на госязыке.

Максимальный балл — 221, минимальный — 54.

Пороговый балл (110) набрали 780, или 51,4 процента участников теста.

Напомним, зимний прием в вузы пройдет в четыре тура с 14 по 23 января 2027 года.

Конкурс проводится только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема. Набор осуществляют 20 вузов.