Межведомственная комиссия аннулировала аккредитацию компании «Нур Умра Трэвел» на организацию поездок паломников в умру в сезоне 2026-2027 годов. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Решение принято на заседании межведомственной комиссии по подготовке к хаджу и умре. Также комиссия постановила в одностороннем порядке расторгнуть договор между ДУМК и компанией в соответствии с действующими нормативными требованиями и законодательством.

В муфтияте призвали граждан не регистрироваться на поездки в умру через «Нур Умра Трэвел», не заключать с ней договоры и не перечислять деньги. Тем, кто уже получил сертификаты от фирмы, рекомендовали воздержаться от поездки.

Напомним, с 12 ноября более 100 кыргызстанских паломников, купивших путевки у компании «Нур Умра Трэвел», застряли в Ташкенте по пути в Саудовскую Аравию. У многих не было виз и авиабилетов. Позже 47 человек вылетели для совершения умры, часть решила продолжить поездку самостоятельно, остальных вернули в Кыргызстан.

Главу туркомпании задержали в Бишкеке по подозрению в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.