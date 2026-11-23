Внеплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах после ударов украинских дронов могут сократить предложение зимнего дизельного топлива в странах Центральной Азии. Наиболее уязвимыми перед возможным снижением поставок остаются Кыргызстан и Таджикистан, где доля российского топлива в импорте достигает 91 процента, пишет «Коммерсант».

По данным ценового агентства Argus, компании Кыргызстана закупили партии российского бензина марки АИ-92 с поставкой в ноябре по цене от 1 тысячи 50 до 1 тысячи 80 долларов за тонну. Один из трейдеров страны отказался от дополнительного предложения по цене 1 тысячи 100 — 1 тысячи 150 долларов за тонну из-за достаточного объема накопленных резервов.

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Старший аналитик центра «Яков и партнеры» Виктория Трифонова указывает, что накопленные запасы позволят Кыргызстану и Таджикистану избежать немедленного дефицита при сокращении отгрузок. Однако для КР сохраняется отдельный риск по поставкам высокооктанового бензина Аи-95. Казахстан и Узбекистан минимизируют зависимость от импорта за счет собственных нефтеперерабатывающих мощностей.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин отмечает, что суммарный годовой объем отгрузок российского дизтоплива в Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан запланирован на уровне 1 миллиона 450 тысяч тонн в рамках межправительственных соглашений. При этом рынки Центральной Азии не относятся к премиальным, поэтому экспортерам часто выгоднее перенаправлять объемы на другие направления даже с учетом более дорогой логистики.

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Вице-премьер России Александр Новак 17 ноября 2026 года поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих мощностей, обеспечить дополнительные объемы внеклассового топлива и продолжить импорт нефтепродуктов. Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин в октябре 2026 года заявлял, что из-за атак на заводы в первую очередь сократятся отгрузки на внешний рынок.

Частичный экспорт дизтоплива из России разрешили 10 октября 2026 года для отдельных компаний по квотам, тогда как общие ограничения для производителей действуют до 31 января 2027 года. По оценке Александра Новака, с учетом исключений в ноябре Россия способна поставить на мировые рынки 2 миллиона 150 тысяч тонн дизеля, из которых около 1 миллиона тонн придется на морской экспорт.